خطوات التغلب على مشكلة عدم استجابة الهاتف للشحن

يواجه بعض مستخدمي الهواتف مشكلة عدم قيام الهاتف بقبول الشحن وعدم استجابة الهاتف للشحن بدون سبب واضح، ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة حل مشكلة عدم استجابة الهاتف للشحن.

مشكلة شحن الهاتف

- عند البدء بشحن الهاتف وعدم الاستجابة للشحن فإن أول شيء يمكن عمله هو استخدم كابل أو محول مختلف فقد يكون سلك الكابل تالفا، أو يكون المحول به عطل، أو أن مدخل تصل الشاحن به معطل ولاستبعاد تلك الاحتمالات، يجب شحن الهاتف باستخدام كابل أو محول مختلف كما يمكن التحقق من وجود عطل فى الكابل هي توصيل الهاتف بالحاسب عبر كابل USB فإذا كان هاتفك يشحن عبر الحاسب، فيمكن البدء بالتحقق من المحول والمقبس.

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- من المهم، إعادة تشغيل الهاتف ففي كثير من الأحيان، يكون سبب عدم شحن هاتفك عند توصيله بالشاحن وجود خلل مؤقت يحتاج فقط إلى إعادة تشغيل الهاتف لإصلاح المشكلة عبر الضغط مطولًا على زر التشغيل ثم الضغط فوق خيار إعادة التشغيل.

- تفعيل الوضع الآمن في الهاتف والذي يُتيح الوصول إلى التطبيقات الأساسية فقط التي تأتي مثبتة سابقًا في الهاتف وهذا يعني أن أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية لن تعمل عند تفعيله، حيث قد تكون الشكل من أحد التطبيقات وذلك عبر الضغط مطولًا على زر التشغيل حتى تظهر قائمة تضم خيار إعادة التشغيل وخيار إيقاف التشغيل في شاشة الهاتف، ثم الضغط مطولًا فوق خيار إعادة التشغيل وللخروج من الوضع الآمن يتم إعادة تشغيل الهاتف فإذا كان الهاتف يشحن في الوضع الآمن، فهذا يعني أن واحدًا من التطبيقات التابعة لجهات خارجية هو المسبب لمشكلة عدم شحن الهاتف وفي تلك الحالة، يتم إلغاء تثبيت التطبيقات المثبتة مؤخرا أو غير الموثوقة، ثم إعادة تشغيل الهاتف.

- التحقق من عدم وصول الماء المنفذ الشحن فقد يكون الماء هو سبب مشكلة عدم الشحن، وفى هذه الحالة لا يجب شحن الهاتف إذا تعرّض للمياه، ويجب التأكد أولًا من أن الأجزاء الداخلية للهاتف جافة تمامًا، والطريقة الآمنة للقيام بذلك هي ترك الهاتف في منطقة جيدة التهوية والانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل.

تنظيف منفذ الشحن

- تنظيف منفذ الشحن حيث يمكن أن تتراكم جزيئات الغبار والأوساخ بسرعة في مدخل الشحن وتعيق اتصال الهاتف بمصدر الطاقة لذلك يحب تفقد منفذ الشحن في الهاتف وإذا تم اكتشاف وجود اتربة متراكمة فيه، فيتم تنظيفه بقطعة قماش قطنية جافة، أو استخدام فرشاة أسنان ناعمة لإزالة الأتربة.