الهلال يضرب الحزم 9-0 ويغرد في صدارة الدوري السعودي

الدوري السعودي ، حقق الهلال فوزًا ساحقا بتسعة أهداف مقابل لاشئ على فريق الحزم في المبارة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي

أهداف المباراة

وتقدم للهلال عن ميتروفيتش في الدقيقة 14 وعزز كنو النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 31.

وأحرز محمد القحطاني الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 43.

وأحرز الهدف الرابع والخامس عن طريق البرازيلي مالكوم في الدقيقة 52 و55.

وأحرز صالح الشهري الهدف السادس في الدقيقة 79، وجاء البريك بهدف سابع في الدقيقة 81.

وأحرز مالكوم الهدف الثامن للهلال والهاتريك الخاص به، واختتم الصربي ميلينكوفيتش سافيتش الأهداف في الدقيقة 94.

تشكيل الهلال

وجاء تشكيل الهلال في مباراة الحزم، على النحو التالي..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

محور الارتكاز: محمد كنو، روبن نيفيز.

خط الوسط المهاجم: ميشايل، محمد القحطاني، مالكوم.

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ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز خلال 11 مباراة، والتعادل في مباراتين والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 34 هدفًا وتلقى 8 أهداف.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي

وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية، هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي.

فيما وحسب ما ذكره الصحفي الإسباني خوسيه دياز، أن الهلال السعودي بات النادي الأقرب للحصول على خدمات لوكا مودريتش في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف أن الهلال دخل على خط الصراع مع قطبي مدينة جدة الاتحاد والأهلي للتعاقد مع لوكا مودريتش في الميركاتو الشتوي القادم.

وأوضح أن قلة مشاركة لوكا مودريتش مع ريال مدريد في الموسم الحالي، ستفتح الباب أمام رحيله عن الملكي، للبحث عن المزيد من الدقائق.

ولعب الدولي الكرواتي 13 مباراة في مختلف البطولات رفقة ريال مدريد في الموسم الحالي، بواقع 601 دقيقة فقط.

يذكر أن عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد سينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث يمكنه التوقيع لأي ناد مجانًا في الانتقالات الشتوية الجارية، مما يجعل إدارة الملكي توافق على رغبته بالرحيل.

وكان مودريتش رفض سابقًا عدة عروض من أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل الاستمرار مع ريال مدريد.

لكن مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، فتح وكيل مودريتش، بورخا كوس، الباب نحو انتقال صاحب الـ38 عامًا إلى السعودية، إذا تم تقديم "عرض مناسب".

وكيل مودريتش يفتح باب الانتقال إلى الدوري السعودي

ونقل موقع "90min" عن وكيل النجم الكرواتي، قوله: "مودريتش يفكر حاليًّا فقط في ريال مدريد، لكن فكرة انتقاله إلى الدوري السعودي ممكنة إذا كان العرض مناسبًا".

من جانبه، كشف الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ناديي الاتحاد والأهلي فتحا محادثات مع وكيل لوكا مودريتش بشأن انتقال محتمل لدوري روشن.

ورغم أن عقد مودريتش ينتهي مع ريال مدريد في يونيو المقبل، فإن غاليتي أكد أن الاتحاد والأهلي يريدان التوقيع مع اللاعب في يناير المقبل وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي.