ننشر أماكن ومواعيد سيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة أبوالمطامير في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة اهتمام الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية، والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ«رؤية مصر 2030».

أشارت إلى استمرار توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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ومن المقرر أن يتم توفير سيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة أبوالمطامير بداية من غدا الأحد بميدان لفظ الجلالة، والإثنين - بميدان تحيا مصر، والثلاثاء - بميدان كوبري عاشور - كما سيتم توفيرها يوم الأربعاء بميدان كوبري الحيار ويوم الخميس بجوار المحكمة،وتقدم العديد من الخدمات، تسهيلًا على المواطنين، منها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، والذى يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.