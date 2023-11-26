الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

ختام فعاليات البطولة العربية المدرسية بحضور وزيري التعليم والشباب

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فيتو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ختام فعاليات البطولة العربية المدرسية وذلك بإجراء المباراة الختامية للبطولة بين سلطنة عمان ولبنان.

البطولة العربية المدرسية

وجاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣، بملعب رقم "٧" بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس.

البطولة العربية المدرسية مصر 2023

وكانت المدارس، قد أعلنت عن بدء مسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسي 2023 /2024، للصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى العام، موضحة أنه سيتم مشاركة عدد من طلاب كل فصل دراسي حسب عدد فصول المرحلة الثانوية بكل مدرسة، ويتم تنفيذها في طابور الصباح بواقع سؤال واحد في كل مادة دراسية والأسئلة تحريرية في كل المواد على أن يتم إعلان نتائج المسابقة يوميًا بشكل إلكترونى فى الفصول وداخل المدارس ويتم التحكيم من خلال معلمي المواد الدراسية.

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التصفية القمية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية 

وتعقد مسابقات أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية، ويشرف عليها اتحاد طلاب المدارس ضمن خطته السنوية لتنفيذ الأنشطة والبرامج والمشروعات على مستوى الجمهورية من خلال موضوعاتها المختلفة، حيث تتضمن الخطة إجراء التصفية القمية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية (الصف الثالث)، على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق الأهداف من المسابقة، ومنها: تشجيع الطلاب علي التفوق العلمي كبداية للتفوق في مجالات الحياة المختلفة، وتنمية روح الولاء والانتماء والعمل الفريقي لدي الطلاب، وكذلك المساهمة في نشر ثقافة النظام الجديد للامتحانات والتقويم التربوي بالمرحلة الثانوية، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب، بالإضافة إلى تدريبهم على نظام امتحانات الثانوية العامة.

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البطولة العربية المدرسية البطولة العربية المدرسية مصر 2023 وزارة التربية والتعليم

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