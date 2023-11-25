كلوب: قدمنا مباراة رائعة ضد مانشستر سيتي وكنا قادرين على الفوز

أعرب يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن رضاه التام بعد تعادل فريقه أمام مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (1-1)، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات كلوب

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "لحظة جيدة، في ملعب صعب، ليس من المصادفة فوزهم بالعديد من المباريات على أرضهم".

وتابع: "كنا بحاجة لمزيد من الوقت للتحضير للمباراة بصورة مناسبة وخاصة في تلك الظروف".

وأضاف: "لا نزال في عملية، إذا كنا لعبنا بصورة جيدة اليوم، لكان بمقدورنا تحقيق الفوز، لكن لم نفعل ذلك، لعبنا بصورة لا بأس بها، تسببنا لهم في المشاكل".

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وأردف: "لكن لم نحظ بتلك اللحظات الجيدة في الشوط الأول، وحاولنا التحسن في الثاني، وعدلنا تمركزنا بصورة طفيفة، ولسوء الحظ فقدنا ديوجو (جوتا)، وسنرى حالة أليسون".

وواصل: "أخبرت اللاعبين بين الشوطين بأن يتخيلوا الوضع إذا كنا نلعب بصورة أفضل، علينا التأقلم بعض الشيء".

وبين: "وضعنا ترينت في مركز دفاعي مختلف، وقلصنا الفجوة بين دوم (سوبوسلاي) ومو (صلاح) في الشوط الثاني، وساعدنا ذلك في المزيد من الاستقرار ومن هنا بدأنا لعب الكرة القدم".

وتابع: "كانت لدينا لحظات جيدة، كنت أتمنى بأن نحظى بالمزيد، في اللحظة الراهنة نقطة التعادل تمثل نجاحا بالنسبة لنا، ليس لدي شيء لأشتكي منه".

وأتم: "ترينت صنع الفارق اليوم، قبل التحدث عن التمركز، أعتقد أن تواجده في الجناح الأيمن يساعدنا مع مرور الوقت".

تاريخ مباريات ليفربول ضد مانشستر سيتي

وتحمل تلك المواجهة الرقم 53 في تاريخ لقاءات الفريقين بالعصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انطلق موسم 1992-1993، حيث يمتلك ليفربول الأفضلية في اللقاءات السابقة التي أقيمت بينهما بتحقيقه 21 فوزا مقابل 12 انتصارا لسيتي، فيما خيم التعادل على 19 مباراة.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 192 مباراة بجميع المسابقات المحلية والقارية، حيث حقق ليفربول 91 فوزا، مقابل 50 انتصارا لمانشستر سيتي، وتعادلا في 51 لقاءً

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 29 نقطة

2- ليفربول 28 نقطة

3- آرسنال 27 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

5- أستون فيلا 25 نقطة

6- مانشستر يونايتد 21 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

8- برايتون 19 نقطة

9- وست هام يونايتد 17 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- نوتينجهام فورست 13 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- بورنموث 9 نقاط

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط

أكبر نتائج لـ مانشستر سيتي ضد ليفربول

وجاءت أكبر نتائج لملنشستر سيتي أمام ليفربول في العصر الحديث كالتالي

السيتي 5-0 ليفربول في سبتمبر عام 2017

حقق مانشستر سيتي الفوز الأكبر علي ليفربول سبتمبر 2017 ،وكان أجويرو متقدما بنتيجة 1-0 قبل أن يتم طرد ساديو ماني بسبب اصطدامه بشكل خطير مع إيدرسون.

وأضاف جابرييل جيسوس الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ثم سجل الهدف الثالث في النصف الثاني ، وأكمل ليروي ساني الاهداف وسجل آخر هدفين.

السيتي 4-0 ليفربول في يوليو 2020

وبدأت مباراة السيتي وليفربول في يويلوة 2020 بممر شرفي لليفربول المتوج باللقب حينها وكان أول لقاء بين الفريقين خلف أبواب مغلقة.

وسجل كيفين دي بروين ورحيم سترلينج وفيل فودين هدفا ليحقق فريق جوارديولا فوزا كبيرا.

السيتي 4-1 ليفربول في أبريل 2023

وحقق السيتي فوزا كبيرا في أبريل 2023، بعدما رد بقوة على هدف محمد صلاح الافتتاحي، حيث سجل أربعة أهداف في شباك أليسون عن طريق جوليان ألفاريز وكيفين دي بروين ورياض محرز وجاك جريليش.