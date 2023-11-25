السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تشيلسي يتعادل 1/1 أمام نيوكاسل في الشوط الأول

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول بين فريقي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة الثالثة عشر من البريميرليج

أهداف الشوط الأول 

تقدم نيوكاسل بالهدف الأول عن طريق السويدي إيزاك في الدقيقة 13.

وتعادل البلوز تشيلسي في الدقيقة 23 عن طريق رحيم سترلينج.

ومنع قائم تشيلسي هدف ثاني لنيوكاسل عن طريق تيربير.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثالثة عشر 

1- مانشستر سيتي 28 نقطة
2- ليفربول 27 نقطة
3- آرسنال 27 نقطة
4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
5- أستون فيلا 25 نقطة
6- مانشستر يونايتد 21 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة
8- برايتون 19 نقطة
9- وست هام يونايتد 17 نقطة
10- تشيلسي 16 نقطة
11- برينتفورد 16 نقطة
12- وولفرهامبتون 15 نقطة
13- كريستال بالاس 15 نقطة
14- نوتينغهام فورست 13 نقطة
15- فولهام 12 نقطة
16- بورنموث 9 نقاط
17- لوتون تاون 6 نقاط
18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط
19- إيفرتون 4 نقاط  
20- بيرنلي 4 نقاط

Advertisements

أكبر نتائج لـ مانشستر سيتي ضد ليفربول

وجاءت أكبر نتائج لملنشستر سيتي أمام ليفربول في العصر الحديث كالتالي 

السيتي 5-0 ليفربول في سبتمبر عام 2017

حقق مانشستر سيتي الفوز الأكبر علي ليفربول سبتمبر 2017  ،وكان أجويرو متقدما بنتيجة 1-0 قبل أن يتم طرد ساديو ماني بسبب اصطدامه بشكل خطير مع إيدرسون.

وأضاف جابرييل جيسوس الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ثم سجل الهدف الثالث في النصف الثاني  ، وأكمل ليروي ساني الاهداف وسجل آخر هدفين.

السيتي 4-0 ليفربول في  يوليو 2020

وبدأت مباراة السيتي وليفربول في يويلوة 2020  بممر شرفي لليفربول  المتوج باللقب حينها وكان أول لقاء بين الفريقين خلف أبواب مغلقة.

وسجل كيفين دي بروين ورحيم سترلينج وفيل فودين هدفا ليحقق فريق جوارديولا فوزا كبيرا.

السيتي 4-1 ليفربول في أبريل 2023

وحقق السيتي فوزا كبيرا في أبريل 2023، بعدما رد بقوة على هدف محمد صلاح الافتتاحي، حيث سجل أربعة أهداف في شباك أليسون عن طريق جوليان ألفاريز وكيفين دي بروين ورياض محرز وجاك جريليش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الانجليزي البريميرليج تشيلسي نيوكاسل يونايتد تاريخ مباريات ليفربول ضد مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا الأحد 26-11-2023 في مصر

كيف أنقذ الفن خالد الصاوي من الانحراف ؟ (فيديوجراف)

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف السفينة الإسرائيلية في المحيط الهندي

إسبانيا تستدعي سفيرة إسرائيل في مدريد

5 تسهيلات للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء

الفلسطيني أحمد براك لأول مرة على شاشة التليفزيون المصري

إغلاق ميناء نويبع بسبب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج

السيسي: ستظل وحدة المصريين واصطفافهم الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله

Advertisements

منوعات

المزيد

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

انطلاق تصوير أولى مشاهد مسلسل الذنب لعرضه في رمضان 2024

اكتشاف أكبر جبل بحري، وحقول حرارية، وشعاب مرجانية في المياه الباردة

ضلوا الطريق في أمريكا بسبب خرائط جوجل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 25-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 25-11-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 25-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كيف أنقذ الفن خالد الصاوي من الانحراف ؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتهروا بكنيتهم، الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

الإفتاء: يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية