تفاصيل مسرحية قصة حياة أمي لـ عمرو يوسف

يشارك الفنان عمرو يوسف ضمن فعاليات موسم الرياض فى دورته الرابعة المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية..

وتأتي مشاركته من خلال تقديمه عرض مسرحي يحمل اسم "قصة حياة أمى" بمشاركته عدد من النجوم أبرزهم؛ نسرين أمين، أسماء جلال، ايمان السيد، مصطفى خاطر، دنيا سامي.

مسرحية قصة حياة أمي

وتدور أجواء المسرحية حول مجموعة من الأشقاء تفرق بينهم الحياة ليعمل كلا منهم في بلد مختلف عن الآخر وبعد فشل محاولات الوالدين في لم شملهم تدبر شقيقتهم حيلة لتجمعهم من جديد فهل ستنجح خطتها ويلتم شملهم مجددا؟

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وحددت الادارة المنظمة للعرض مجموعة من الشروط للحضور على رأسها:

- يسمح بدخول الأطفال من 11 إلى 14 سنة بوجود مرافق بالغ بتذكرة مستقلة.

- أن يكون حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المفروض لحضورها كما يجب على حاملي التذكرة الوصول باكرًا إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

- في حال مغادرة المبنى، لا يسمح بالعودة مجددًا.

- قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

- لا يسمح بدخول المأكولات والمشروبات من الخارج. سيتم توفير عربات بيع الطعام والشراب داخل الفعالية.

- 'لا يسمح باصطحاب الحيوانات.

- لا يسمح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية.

- يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ الكترونية أو نشرها على شبكة الأنترنت.

- التدخين غير مسموح به في المبنى، بما في ذلك السجائر الإلكترونية. ولا يسمح أيضاُ باستخدام القداحات وأعواد الكبريت داخل الموقع، الى في الموقع المخصصة للتدخين.

لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.

- الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقليد المملكة العربية السعودية.

في حال وجود شكوى، يجب تقديمها إلى "بوابة الترفيه" بزيارة الموقع الالكتروني

وتأتي فئات التذاكر فى عدة فئات وهى: 950، 800،770، 650،610،520،500 ريال سعودي.

عمرو يوسف

ومؤخرا تعاقد كل من الفنان عمرو يوسف وروبي على مسلسل جديد من تأليف وإخراج محمد سامي ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.

مسلسل عمرو يوسف وروبي في رمضان 2024

وكشف مصدر مقرب للفنانة روبي لـ "فيتو" عن قصة أحداث المسلسل، مؤكدا أن العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي بوليسي حول عصابة مكونة من 5 أشخاص متخصصين في السرقة والنصب، من بينهم الفنانة روبي يعيشون في حارة شعبية، ثم يفكرون في سرقة بنك داخل أحد الفنادق، والمسلسل أحداثه شبيه لمسلسل 100 وش لنيلي كريم وأسر ياسين والذي عرض في وقت سابق.

ومن ناحية أخرى، كشف الفنان عمرو يوسف عن تفاصيل الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق”، وسر تأخير عرض فيلمه الجديد “شقو”.

وقال “عمرو” خلال لقائه علي شاشة “رؤيا مصر”: "فيلم ولاد رزق في مرحلة الكتابة حتى الآن أما عن فيلم شقو فإحنا شغالين فيه وهانت خلاص والفيلم صعب، وتفاصيله كتير والمخرج كريم السبكي بيحاول يطلع أحسن حاجة علشان كدا الموضوع دا بياخد وقت.

مسلسل “الكتيبة 101”

وعلى جانب آخر، شارك الفنان عمرو يوسف في بطولة مسلسل “الكتيبة 101” الذي عرض في رمضان الماضي.

وقال الفنان عمرو يوسف في وقت سابق: "أحداث مسلسل الكتيبة 101 كلها حدثت وحاولت قدر الإمكان نقل الصورة بالكامل في المشاهد".

كواليس تصوير عمرو يوسف مسلسل الكتيبة 101

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي بقناة "الحياة": "قعدت مع ضباط كتير وساعدوني جدا في المشاهد بتاعتي بـ مسسل الكتيبة 101، وأخدت منهم تفاصيل كتير ساعدتني في بناء الشخصية".

قصة الكتيبة 101

وتابع: "نجحنا في عرض تاريخ وقصة الكتيبة 101 في إطار درامي مشوق، والحقيقة أننا اتزنقنا في الوقت ومكنش عندنا مساحة من الوقت للتصوير لأن التحضيرات كانت صعبة جدا، لكن المخرج محمد سلامة عمل إنجاز كبير جدا".

معركة الضباب في مسلسل الكتيبة 101

ولفت: "إحدى الحلقات وكانت قصة حقيقية ونقلنا فيها معركة الضباب ومش بس كنا بنصور بالليل لأن كنا كمان بنصور في الضباب".