جيمس جان يكشف كيفية اختياره لممثلي الأبطال الخارقين في أفلام DC

جيمس جان، كشف رئيس استديوهات DC جيمس جان، كيفية اختياره للممثلين، الذين يجسدون أدور الأبطال الخارقين في عالم “دي سي”.

جيمس جان يكشف كيفية اختياره لممثلي الأبطال الخارقين في افلام DC

وقال جيمس جان، في تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي “أكس” ردا علي سؤال متابع، إذا كان يأخد في الحسبان رأي الجمهور في اختيار الممثلين في أفلامه،: “عندما أقوم باختيار الممثلين، اشاهد أحيانًا ما يقترحه الجمهور عبر الإنترنت، للأشخاص الذين لم أفكر فيهم، أنا أو مدير اختيار الطاقم، في بعض الأحيان لديهم يكون لديهم أفكار جيدة، وأحيانًا أفكارهم فظيعة، ومع ذلك لا أتذكر أنه أدى في الواقع إلى اختيار شخص ما، أنها لا تؤثر على القرار النهائي لي نهائيا”.

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تفاصيل جديدة عن فيلم DC الجديد Superman:Legacy

في سياق متصل، وعلي الرغم من تكتم شركة DC، علي جميع أخبار فيلمها الجديد SUPERMAN LEGACY، إلا أن عددا من التقارير الصحفية، كشفت عن آخر تطورات صناعة الفيلم المنتظر.

وذكرت التقارير الصحفية، أن شركة DC، تنتهج نهجا صعبا، في ما يتعلق باختيارها أبطال فيلمها الجديد SUPERMAN LEGACY، حيث تقوم بعدد كبير من تجارب الأداء، بسبب رفضها الممثلين المتقدمين، وعدم قبول أي ممثل، حتي يمر بتجارب واختبارات صعبة للغاية.

وكشفت الممثلة الشابة ماديسون بير، في تصريحات صحفية، إنها أجرت اختبار أداء لتجسيد دور في فيلم SUPERMAN LEGACY، للمخرج جيمس جان، لكنها لم تحصل على الدور، وتم رفضها.

في حين ذكرت أنباء غير مؤكدة، أن شخصية Braniac ستكون الشرير الرئيسي لفيلم Superman: Legacy القادم، ولم يتم الإعلان حتي الأن عن اسم الممثل الذي سيجسد الشخصية.

انضمام أنتوني كاريجان لطاقم فيلم SUPERMAN LEGACY

فيما انضم الممثل أنتوني كاريجان لطاقم عمل فيلم SUPERMAN LEGACY.

وأوضحت التقارير أن الممثل أنتوني كاريجان، سيجسد شخصية الشرير Metamorpho.

وكانت استديوهات DC، أعلنت رسميا عن أسماء أبطال فيلم سوبر مان -SUPERMAN، بعد طردها للممثل هنري كافيل، منذ عدة أشهر.

ووقع الاختيار على كل من الممثل ديفيد كورينسويت، لأداء شخصية البطل الخارق سوبرمان، خلال أحداث فيلم Superman: Legacy، المقرر عرضه خلال عام 2025، فيما وقع الاختيار على الممثلة رايتشل بروسنهان لأداء شخصية لويس لين، وحبيبه البطل الخارق.

وتحدث المخرج والكاتب جيمس غان، في تصريحات صحفية جديدة، حول تجارب الأداء، التي اجرت مؤخرا، لاختيار الممثل الذي سيجسد سوبر مان -SUPERMAN.

وقال جيمس جان، إن اختبارات الأداء لفيلم SUPERMAN: LEGACY، فاقت جميع توقعاته،"لقد أذهلني بعض هؤلاء الممثلين، أنهم من بين أفضل الأداءات التي رأيتها، أو عملت عليها على الإطلاق".

طرد هنري كافيل

وأعلنت استديوهات DC رسميًا، طرد الممثل الشهير هنري كافيل، من تجسيد شخصية سوبر مان Superman في عالمها السينمائي، بعد ما يقرب من شهرين من إعلان عودته لتجسيد الشخصية في فيلم جديد قيد التطوير.

وأكد “كافيل”، خبر طرده من الشخصية عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” عبر منشور، قال فيه لمعجبيه “إنه لن يعود لتجسيد شخصية سوبرمان، وأنه عقد اجتماع مطول مع استديوهات دي سي لبحث إمكانية التعاون معهم في المستقبل بعيد عن شخصية سوبر مان”.

والتقى جيمس جان وبيتر سافران، الرئيسان الجديدان لـ “دي سي”، مؤخرًا مع “كافيل” لمناقشة أخبار فيلمه الجديد الخاص بشخصية سوبرمان، والذي لن يكون جزء منه، كما ناقشوا أفكارًا للتعاون المستقبلي المحتمل في دور جديد.

فيما أعلن رسميا أن جيمس جان سيكتب سيناريو فيلم سوبر مان الجديد، الذي سيركز على كلارك كينت الشاب في أيامه الأولى كمراسل في مدينة ميتروبوليس.