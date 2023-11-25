مشاهد مرعبة، ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا (فيديو)
أعلن موقع أخبار الصين اليوم السبت، عن ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا والذي يطلق عليه اسم "إتنا" في جزيرة صقلية بإيطاليا.
بركان أيسلندا
وفي وقت سابق، حذر أحد الخبراء من أن الانفجار البركاني الوشيك بأيسلندا سيشبه ما ينتج عن "رج علبة مشروب غازي".
وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، كان بركان فاجرادالسفيال على وشك الانفجار الهائل منذ أكثر من أسبوع، حيث حذر مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا من أن الغاز المنصهر الذي تم اكتشافه في بئر في سفارتسينجي يمكن أن يشير إلى أن الثوران قادم في أي يوم الآن.
إجلاء حوالي 4000 شخص
وتم إجلاء سكان بلدة غريندافيك، التي من المتوقع أن تتحمل العبء الأكبر من الثوران عند حدوثه، مع إجلاء حوالي 4000 شخص من منازلهم.
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