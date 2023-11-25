النيل للإعلام بالإسكندرية يختتم حملة صوتك مستقبلك

نظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية بالتعاون مع شركة مياة الشرب بالاسكندرية ندوة موسعة في ختام حملة صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" والتي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحي.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور ابراهيم الجمل مدير عام وعظ الأهر الشريف ورئيس لجنة الفتوي، و أشرف عبد المنعم عوض المنسق العام لمؤسسة القادة بالاسكندرية، وبمشاركة عدد من القيادات والعاملين بالشركة.

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وافتتحت الندوة أماني سريح مدير المركز مرحبة بالسادة الحضور، وأكدت علي دور قطاع الاعلام الداخلي في رفع الوعي السياسي لدي المواطنين من خلال انشطة حملة صوتك مستقبلك، والتأكيد علي أهمية إثبات قوة الإرادة المصرية أمام العالم في اختيار قائدها.

وقال المهندس أحمد جابر أن مصر بها خير أجناد الأرض حتي قيام الساعة فمكانة مصر عظيمة في العالم، ودعا جميع الحضور للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وان يكون لنا دور هام وايجابي في صياغة مستقبل وطننا.

وأكد الدكتور ابراهيم الجمل، علي مكانة مصر في الدين فهي البلد الوحيد التي ذكرها الله في جميع الكتب السماوية ولعظمة مكانتها فقد تجلي فيها الله تعالي وكلم علي ارضها سيدنا موسي وهاجر اليها سيدنا ابراهيم فمصر هي أم العرب وهي البلد التي ضرب فيها الله مثلا للمؤمنين ولذا فلابد علينا ان ندرك ان اعمارها وبناؤها والحفاظ عليها هو أمر تعبدي، ان كل الفرد هو الدولة ودونها لايكون الوطن.

واختتم الجمل حديثه بالتأكيد علي ان ديننا يوصي علي المسئولية الفردية" عليكم أنفسكم " فالمشاركة ليس فقط في الانتخابات بل ايضا في كل مايخص امور الدولة فبدون الدولة يضيع الفرد.

واوضح أشرف عوض مكانة مصر تاريخيا ومستقبلا وهذا جعلها محط أنظار العالم كله وذلك من بداية بناء قناة السويس حتي حرب اكتوبر ٧٣ حيث أيقن العدو ان الحرب بالسلاح مع مصر اصبحت لن تصلح فاتجه للحرب الفكرية التي تعمل بسلسلة ممنهجة من إعادة تشكيل الوعي وبناء عقول اجيال لن تقدر علي حمل السلاح وهذا يجعل دورنا هو محاربة الشائعات بالوعي والفكر وعدم اعطاؤهم الفرصة لزعزعة الانتماء.

وأكد في نهاية حديثه ان اختيارك اليوم سيحافظ علي وطنك غدا وذكر أن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات هي المرجع الاساسي للعملية للانتخابية لمعرفة من له الحق في الانتخاب والاستفسار بالرقم القومي عن اللجنة الانتخابية وموعد الاعلان عن النتيجة.