السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة بالإسكندرية (صور)

اتربة وغبار علي الإسكندرية،
اتربة وغبار علي الإسكندرية، فيتو

شهدت محافظة الإسكندرية أجواء شتوية محملة بالأتربة والغبار، وسط توقعات باستمرار الطقس خلال ساعات الليل طبقا لبيان الأرصاد الجوية، وهي باقة نوة المكنسة التي ضربت المدينة منذ عدة أيام.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بنشاط للرياح الجنوبية يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدني الرؤية الأفقية علي مختلف المناطق من السواحل الشمالية الغربية والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد.

والرؤية الأفقية تبعا لآخر رصدات محطات الأرصاد الجوية جاءت كالتالي: 
▪️القاهرة  4000 متر
▪️برج العرب  3000  متر
▪️مرسي مطروح   2000  متر وسرعة الرياح  27 عقدة
▪️المنصورة  1500  متر
▪️طنطا  3000  متر، ويكون الطقس مائل للحرارة اليوم علي القاهرة ودرجة الحرارة الآن 25 درجة.

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وطبقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية فانه  من المحتمل سقوط امطار خفيفة الي متوسطة علي معظم الأحياء بمحافظة الإسكندرية بعد الظهر باكر الأحد ٢٦ نوفمبر.  
ورفعت شركة الصرف الصحي  درجات الاستعداد اعتبارا من صباح غد الأحد ٢٧ نوفمبر ، وجري نشر السيارات والبدلات في الأماكن المخططة لها، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق ويتم تخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع وتوقف الإجازات وبدل الراحات ، يتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة. 

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