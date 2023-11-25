السبت 25 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي: ستظل وحدة المصريين واصطفافهم الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إحدى رسائل الرئيس السيسي للشعب المصري وهي: ستظل وحدة المصريين واصطفافهم هي الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله

وفي سياق آخر شهد الرئيس السيسي مؤتمر تحيا مصر فلسطين باستاد القاهرة الدولي حيث ألقي الرئيس السيسي كلمة حيث قال الرئيس:

إنه لمن دواعى السرور والفخر، أن أتواجد فى هذا الجمع الكريم من أبناء مصر، الذين اجتمعوا من أجل الوطن والقضية.. جمعتهم مصر والعروبة.. ومن يتمسك بهما، فلن يضل ولن يتفرق أبدا وإن سعادتى تبلغ مداها، وأنا أرى الأمل فى جمعنا هذا، ونحن نصوغ للمستقبل عنوانا ونمهد له طريقا وكما تعاهدنا معا، بأن تظل وحدة المصريين واصطفافهم، هى الضامن لبقاء مصر، والثابت الذى لا يقبل التغيير.

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وقال الرئيس: تواجه المنطقة العربية أزمة جسيمة، تضاف إلى سوابق التحديات التى تعانيها على مدار عقود، كما تواجه القضية الفلسطينية، منحنى شديد الخطورة والحساسية، فى ظل تصعيد غير محسوب، وغير إنسانى اتخذ منهج العقاب الجماعى وارتكاب المجازر، وسيلة لفرض واقع على الأرض، يؤدى إلى تصفية القضية، وتهجيـــر الشـــعب، والاســـتيلاء علـــى الأرض

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الرئيس السيسي السيسي مؤتمر تحيا مصر فلسطين

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