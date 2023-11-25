السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

مطران بورسعيد: نصلي كثيرا من أجل نصرة مصر ورئيسها (صور)

مطران بورسعيد، فيتو
مطران بورسعيد، فيتو

التقي الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها بشباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـ محافظة بورسعيد، وذلك بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس، وذلك في إطار جهود نشر الوعي، والتأكيد علي التفاف كافة طوائف هذا الشعب العظيم خلف القيادة السياسية.

وتحدث الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها عن الانجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، وخص بالذكر محافظة بورسعيد وما حدث فيها من مشروعات قومية عملاقة، وتحدث عن مشروعات الثروة السمكية، ومشروعات تحلية مياه البحر في مدينة سلام بورسعيد، بجانب المشروعات اللوجيستية، وغيرها من المشروعات التي غيرت حياة المواطنين للأفضل.

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جانب من اللقاء،  فيتو

وأكد مطران بورسعيد وتوابعها أن الكنيسة ببورسعيد تصلي من أجل نصرة مصر ورئيسها، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحمل ما لا يمكن أن يتحمله بشر، وأنه يحتاج إلي عون من الله حتي يستطيع أن يتحمل ذلك، مؤكدًا أن مصر سوف تعبر وسوف تنتصر وتكون الأفضل.

جانب من اللقاء،  فيتو


ومن جانبهم أكد كهنة الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن ما مرت به مصر من أحداث بداية من كورونا مرورا بالحرب الأوكرانية وأحداث الحرب في غزة أثرت علي العالم أجمع، ولكن مصر ظلت قوية أبية بفضل قيادتها السياسية القوية، بجانب تماسك شعبها وحرصه علي وطنه، والتضحية من أجله.

جانب من اللقاء،  فيتو

ومن جانبه أكد المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـ محافظة بورسعيد أن الهدف الرئيسي لهذا الكيان الذي تم تأسيسه بدعم ومباركة الرئيس هو نشر الوعي بين المواطنين خاصة فئات الشباب، مشيرًا الى أن الجهود تتمثل في العمل المجتمعي والأهلي والتنموي، مؤكدًا أن دعم التحالف للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، يأتي في إطار الإيمان بأنه القادر علي حماية الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

جانب من اللقاء،  فيتو


وأشار منسق التحالف ببورسعيد أنه خلال الأيام القادمة سوف يتم تنظيم عددا من الفعاليات التوعوية، يتم خلالها نشر الوعي بين الشباب، ويحاضر خلالها مستشار الرئيس الحالي، ومسئولين سابقة من ذوي الخبرات الكبيرة، وتستهدف محاربة الشائعات وإعادة الأمل للشباب، والتأكيد علي أن ما بدأته مصر يجب أن تستكمله، مع رئيس حقق إعجاز ويستطيع أن يقدم الأكثر، كما أنه القادر علي حماية الوطن.

جانب من اللقاء،  فيتو
جانب من اللقاء،  فيتو
جانب من اللقاء،  فيتو

 

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