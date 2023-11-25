حملة أمنية تضبط 18 قضية مخدرات و33 قطعة سلاح ناري فى أسيوط وأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ؛لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



مديرية أمن أسيوط

وتم ضبط 33 قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (14 بندقية آلية- 10 بنادق خرطوش- طبنجة- 18 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (33 متهم لـ 26 منهم معلومات جنائية")



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كما تم ضبط (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,980 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 670 جرام لمخدر الشابو- كمية لمخدرى "الهيروين، الأفيون") بحوزة (10 متهمين لـ 8 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (451) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن أسوان

وتم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش–520 جرام لمخدر الهيروين– كمية من مخدر الشابو- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وطلقتين) بحوزة (8 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (842) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن دمياط

كما تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- 4 فرد محلى- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لهم معلومات جنائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

