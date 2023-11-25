رئيس البنك الزراعي يلتقي محافظ أسوان لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا

التقى علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لبحث سبل التعاون في تقديم الدعم للأسرالأكثر إحتياجًا في قرى ومراكز أسوان ضمن المبادرة الوطنية (إيد بأيد.. لمستقبل الوطن ) التي أطلقها البنك الزراعي المصري بهدف دعم الأسر الأكثر إحتياجا في كافة محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.

وجرى خلال اللقاء قيام علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بتسليم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قسائم شراء السلع الغذائية التي سيتم توزيعها لصالح الآلاف من الأسر الأكثر إحتياجًا والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ونواب الشعب بمحافظة أسوان.

وحضر اللقاء سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وعدد من قيادات ومسئولي البنك.

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وخلال اللقاء أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مواصلة جهوده لتنفيذ أهداف مبادرته الوطنية ( إيد بأيد.. لمستقبل الوطن) في كافة محافظات الجمهورية ومن بينها محافظة أسوان للوقوف بجانب أهالينا في كل مكان في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مد مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتوحيد كافة الجهود حول هدف نبيل وهو التصدي للفقر وتوفير تنمية حقيقية ومستدامة للفئات الأكثر احتياجا، علاوة على دور المبادرة في مد مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومد يد العون لهم لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر لتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأحداث الراهنة علي الجميع.

وأشار فاروق إلى أن البنك يولي محافظة أسوان اهتمامًا بالغًا سواء من خلال تنفيذ المبادارت والبرامج التمويلية التي يستهدف بها البنك تحسين مستوى المواطنين وتحقيق التنمية الزراعية والريفية في أرجاء المحافظة، أو من خلال تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في قرى حياة كريمة.

من جانبه ثمن محافظ أسوان الدور الوطنى للبنك الزراعى المصرى لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ الأفكار والرؤى المبتكرة التى لدى إدارة البنك الزراعى لتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لتطوير قرى الريف أو زيادة دخل الأسر الأكثر إحتياجًا بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أن التعاون مع البنك الزراعي أثمر الكثير من المبادرات التي تنعكس اثارها الايجابية على مواطني المحافظة.