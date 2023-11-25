نبيل عيسى بعد نجاحه فى «ما تيجي نشوف»: أنا مش باد بوي

كشف الفنان نبيل عيسى، تفاصيل مشاركته في مسلسل « ما تيجي نشوف»، موضحًا أن المسلسل حقق ردود فعل إيجابية وترك أصداء قوية بين الجمهور.

وأوضح نبيل عيسى خلال حواره مع برنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن دوره في مسلسل «ما تيجي نشوف»، وقدرته على تنفيذ السيناريو بصورة جيدة ساعد على نجاح المسلسل، معقبًا:« ظهوري بشخصية الباد بوي، ثم تغير في سلوك الشخصية والتزامه بالأصول ساعد على خدع الجمهور، وإكساب ثقته».

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وتابع نبيل عيسى: شخصية الباد بوي في المسلسل لا تتشابه كثيرا مع شخصيته، كما أن الملابس التي ظهرت بها في المسلسل كانت من تصميم زميلته.

وأوضح نبيل عيسى، أنه تعرض للعديد من الضغوطات لإنهاء تصوير مسلسل ما تيجي نشوف، موضحًا: «صورنا عدد حلقات كتير في وقت قليل، كمان سافرنا للساحل صد رد أرهقنا كثيرا، إحنا كنا بنصور 20 ساعة في اليوم».

وبشأن صوره على السوشيال ميديا، قال الفنان نبيل عيسى: «غاوي التصوير وعنيا حلوة وشاطر في الحتة دي، وأفضل سفرية كانت في زامبيا ودخلت الغابات الاستوائية وتصورت مع الحيوانات المفترسة زي الأسد ووحيد القرن، ودا من حبي للطبيعة والمغامرة».

وعلق نبيل عيسى قائلا: «بحب جنوب سيناء في مصر بجبالها وأكلها والطبيعة اللي هناك، ونفسي أعمل كامب ومزرعة في نويبع، وطابا ودهب من الأماكن اللي برشحها لأي حد يزور وحابب جو الطبيعة في جنوب سيناء».

واختتم: «تمنيت أعمل دور شخصية تاريخية قديمة، وبحب أسمع مزيكا «الراجي» والكلاسيكي، وبجهز لمسلسل جديد مع مخرج سوري، والمسلسل هيكون 15 حلقة تذاع في رمضان، من قصة واقعية، والفنانين كلهم هيكونوا مصريين، وإنتاج أبو ظبي».