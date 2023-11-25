نبيل عيسى: بحب الشغل مع شريف عرفة

كشف الفنان نبيل عيسى عن سعادته بالعمل مع المخرج شريف عرفة، وقال أن العمل معه مميز للغاية، واضاف: "مشاركتي في فيلم الجريمة كانت أكثر من رائعة"، موضحًا أنه يتمنى العمل مع شريف عرفة في أي عمل سينمائي.

وأكمل: بعد فيلم الجريمة كنت بجهز فيلم جديد من إخراج شريف عرفة، ولكن هناك مجموعة من المشاكل حالت حول تنفيذ الفيلم ومن الصعب تنفيذه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن السيناريو الجيد يساعد على نجاح أي ممثل.

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وأوضح خلال حواره مع برنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، تفاصيل دوره في مسلسل «الغرفة 207»، معقبًا: « أنا مش بعرف أتكلم إيطالي، أنا شاطر فرنساوي ولكن، ولكن قدمت المشهد باللغة الإيطالية وسط ضحكات المتواجدين في لوكيشن التصوير».

وتابع متحدثًا عن مسلسل المواطن اكس: كل المشاركين في «المواطن إكس» كان المسلسل بمثابة وش الخير عليهم، بعد المسلسل دا كلنا حققنا نجاحات كبيرة، مضيفًا أنه لا يمانع العمل مع أي فنان.

وأكد نبيل عيسى أن الابتكار في عمل المشاهد ليس بالأمر اليسير، مشيرا إلى أن مسلسل “ما تيجي نشوف” احتاج مشاهد زيادة وهذا يكون وفق السياق الدرامي ورؤية المخرج.

وأوضح أن بدايته كانت كوميدية في فيلم “يانا يا خالتي” مع الفنان محمد هنيدي، لافتا إلى أن دوره (فودة) أثر كثيرا في عقول المشاهدين.

وبشأن تصميم منزله، قال الفنان نبيل عيسى: أحب الزرع والأشجار خاصة في مرحلة سكني بمفردي من مبدأ المسئولية، معلقا: بقيت مدمن زرع دلوقتي لما بدأت أسكن لوحدي، وعندي زرع من 10 سنين عايش معايا.

وعلق نبيل عيسى قائلا: «محمد فراج وخالد كمال من أقرب الناس لي في المجال، ولما بنكون فاضيين يوم الجمعة بنقعد في المحمية الخاصة بي في البيت، وناس كتير اتعلمت مني الزرع».