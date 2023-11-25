تعرف على فرص موديست في اللحاق بمباراة سموحة بالدوري

دوري أبطال إفريقيا،كشف مصدر داخل الأهلي موقف الفرنسي موديست مهاجم الأهلي من اللحاق بمباراة سموحة المقبلة في الدوري المحدد لها الثلاثاء القادم.

وقال: موقف موديست لم يتحدد وهناك محاولات طبية من أجل تجهيزه للمباراة.

وأوضح أن اللاعب ينفذ برنامج تأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي للحاق بمباراة سموحة مؤكدا آن هناك تقرير طبي سيتم تقديمه بشأن موقف اللاعب النهائي من مباراة سموحة المقبلة.

فجر مصدر داخل الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد اتخاذ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرارا باستبعاد محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية المقبلة.

وأضاف المصدر: كولر اتفق مع جهازه المعاون علي استبعاد كريستو من القائمة النهائية التي ستضم 23 لاعبا.

وأوضح أن إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة بجانب استبعاده المستمر من حسابات الجهاز الفني أمور عجلت بخروجه من حسابات الجهاز الفني في مونديال الأندية.

ويستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لإختيار قائمة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتي 22 ديسمبر القادم.

ويرسل الأهلي قائمة كأس العالم للأندية يوم ٤ ديسمبر القادم وهي قائمة نهائية تضم 23 لاعبا.

وقال مصدر داخل الأهلي أن كولر سوف يستقر علي ملامح قائمة الأهلي المونديالية عقب انتهاء مباراة ميدياما الغاني المرتقبة اليوم.

وتطير بعثة الأهلي إلي السعودية يوم 11 ديسمبر القادم استعدادا لخوض أولي مباريات المونديال يوم 15 أمام الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي ثنائية خط الدفاع في مباراة ميدياما الغاني الليلة.

وعلمت فيتو ان كولر سوف يدفع بكل من محمد عبد المنعم ورامي ربيعة في الخط الخلفي.

وكانت هناك مفاضلة بين ربيعة وياسر إبراهيم ولكن كولر استقر علي اختيار الأول للتواجد أساسيا في مباراة اليوم.

وينتظر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحصول على تقرير طبي بشأن تحديد موعد إعلان جاهزية التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق.

وتعرض كريستو للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال الأيام الماضية وتحديدا خلال التراي ماتش الذي أقامه الجهاز الفني بين الفريق الأول ونظيره الشباب.

ويغيب كريستو عن قائمة الأهلي التي دخلت معسكر مغلق أمس استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني الليلة.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع كريم الدبيس لاعب الفريق من أجل تجهيزه لمباراة ميدياما الغاني الليلة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة اليوم حيث سيتواجد الدبيس أساسيا في قيادة الجبهة اليسري لعدم جاهزية علي معلول.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي مهاجم الفريق في مباراة ميدياما الغاني الليلة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلمت فيتو ان كهربا سيقود هجوم الأهلي الليلة أمام ميدياما الغاني علي آن يتواجد صلاح محسن علي مقاعد البدلاء.

ويغيب عن هجوم الأهلي الليلة الفرنسي موديست بسبب الإصابة في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غاضب بشدة من إصابة الفرنسي موديست مهاجم الأهلي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: كولر كان يرغب في الدفع باللاعب أساسيا أمام ميدياما الغاني اليوم قبل تعرضه للإصابة في العضلة الضامة مؤخرا.

وأوضح أن كولر كان يعول كثيرا علي موديست من أجل تجهيزه لمنافسات كأس العالم للأندية قبل إصابته في العضلة الضامة.

وقال: كولر كان غاضبا في حديثه من جهازه المعاون بشأن إصابة موديست وأكد إن اللاعب يواجه سوء حظ كبير خاصة بعد إصابته في المرة الاولي بفيروس كورونا والثانية بعد إصابته في العضلة الضامة.

من ناحية أخري قال مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر بنسبة كبيرة علي اختيار أكرم توفيق لاعب الفريق لقيادة الجبهة اليمني أمام ميدياما الغاني الليلة في مواجهة ميدياما الغاني.

وأضاف إن كولر يميل إلي الاستعانة بأكرم توفيق أساسيا في مباراة اليوم علي أن يحتفظ بمحمد هاني علي وقاعد البدلاء.

كما حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي تدعيم فريق الكرة بالأهلي قبل صدام ميدياما الغاني اليوم في ضربة البداية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتواصل الخطيب هاتفيا مع خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي لتدعيم الفريق والاطمئنان علي كافة الأمور الخاصة باستعدادات الفريق لمواجهة اليوم.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق ميدياما الغانى في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب السلام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

الأهلى يسعى للفوز على ميدياما

ويدخل المارد الأحمر بقياده مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام ميدياما الغانى بحثا عن تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا التى يتطلع إلى الفوز بلقبها للعام الثاني على التوالي والثانى عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

Advertisements

ميدياما الغانى يبحث عن تحقيق المفاجأة والفوز على الأهلى

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق ميدياما الغانى بقياده مدربه إيفانز أدوتي مباراة الأهلى اليوم بحثا عن تحقيق مفاجأة الفوز على الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا وحصد أول ثلاث نقاط في بداية مشواره في دور المجموعات.

الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وميدباما

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وميدياما الغاني بمقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيرة، للاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد الاجتماع في حضور مسئولي الاتحاد الإفريقي وحضره من الأهلي الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري ووائل محمد إداري الفريق.

وناقش الاجتماع التفاصيل الخاصة بموعد وصول الفريقين وبدء عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقما من اللون الأصفر بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون اللبني بالكامل.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

قائمة الأهلى لمباراة ميدياما الغانى

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم فؤاد

في خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو

في خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في إحراز 7 أهداف خلال المباراتين اللتين خاضهما الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

6- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.