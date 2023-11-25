عاصفة ترابية تضرب مرسى مطروح (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، صباح اليوم السبت رياح ترابية شديدة غطت معظم المناطق بمدينة مرسى مطروح والطريق الساحلي.

عاصفة ترابية

ورصدت عدسة «فيتو» بالصور العاصفة الترابية التي ضربت مدينة مرسى مطروح وتأثيرها على المواطنين بالشوارع والمارة بكورنيش مرسى مطروح وعددًا من الشوارع.

حالة الطقس اليوم

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 18 والعظمى 28

العاصمة الإدارية: الصغرى 18 والعظمى 28

6 أكتوبر: الصغرى 17 والعظمى 29

بنها: الصغرى 18 والعظمى 28

الإسكندرية: الصغرى 17 والعظمى 29

العلمين الجديدة: الصغرى 17 والعظمى 29

مطروح: الصغرى 16 والعظمى 28

سيوة: الصغرى 10 والعظمى 25

كاترين الصغرى 05 والعظمى 22

بورسعيد الصغرى 19 العظمى 28

الزقازيق: الصغرى 18 لعظمى 28

الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 28

السويس: الصغرى 15 والعظمى 28

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 29

الفيوم: الصغرى 15 والعظمى 29

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 29

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 29

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 29

سوهاج الصغرى 14 والعظمى 30

الأقصر الصغرى 15 والعظمى 31

أسوان: الصغرى 17 والعظمى 32