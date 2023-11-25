أحمد السقا وطارق لطفي يستعدان لبدء تصوير العتاولة

يستعد الفنانان أحمد السقا وطارق لطفي لبدء تصوير مسلسلها الجديد “العتاولة”، الذي من المنتظر عرضه في رمضان 2024، منتصف الأسبوع المقبل.

وكان من المفترض بدء تصوير المسلسل في منتصف نوفمبر الجاري، إلا أن التحضيرات المستمرة للعمل وكتابة الحلقات أستمر لوقت أطول من المنتظر.

إضافة إلى أن أحمد السقا كان يقوم بتصوير مسلسله الجديد “الجولة الأخيرة” في دولة لبنان خلال الفترة الماضية، إضافة إلى إجرائه عملية جراحية منذ أيام.

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كل تلك الأسباب أجلت تصوير المسلسل ليبدء تصويره خلال شهر ديسمبر المقبل، وبالتحديد في الأسبوع الأول منه.

مخرج العمل

وأكد المخرج أحمد خالد موسى في تصريح خاص لـ"فيتو" تعاونه مع أحمد السقا في مسلسله الجديد المقرر عرضه في رمضان 2024، مشيرا إلى أنه بدأ التحضيرات بالفعل استعدادا لتصويره خلال الفترة المقبلة.

وكشف أحمد خالد موسى عن تفاصيل أحداث مسلسل أحمد السقا في رمضان 2024، قائلا: تدور أحداثه في إطار شعبي.

أبطال العمل

مسلسل “العتاولة” من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان سليمان، هدى الإتربي وعدد من الفنانين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.