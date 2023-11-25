السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أحمد السقا وطارق لطفي يستعدان لبدء تصوير العتاولة

أحمد السقا وطارق
أحمد السقا وطارق لطفي، فيتو

يستعد الفنانان أحمد السقا وطارق لطفي لبدء تصوير مسلسلها الجديد “العتاولة”، الذي من المنتظر عرضه في رمضان 2024، منتصف الأسبوع المقبل.

وكان من المفترض بدء تصوير المسلسل في منتصف نوفمبر الجاري، إلا أن التحضيرات المستمرة للعمل وكتابة الحلقات أستمر لوقت أطول من المنتظر.

إضافة إلى أن أحمد السقا كان يقوم بتصوير مسلسله الجديد “الجولة الأخيرة” في دولة لبنان خلال الفترة الماضية، إضافة إلى إجرائه عملية جراحية منذ أيام.

Advertisements

كل تلك الأسباب أجلت تصوير المسلسل ليبدء تصويره خلال شهر ديسمبر المقبل، وبالتحديد في الأسبوع الأول منه.

مخرج العمل

وأكد المخرج أحمد خالد موسى في تصريح خاص لـ"فيتو" تعاونه مع أحمد السقا في مسلسله الجديد المقرر عرضه في رمضان 2024، مشيرا إلى أنه بدأ التحضيرات بالفعل استعدادا لتصويره خلال الفترة المقبلة.

وكشف أحمد خالد موسى عن تفاصيل أحداث مسلسل أحمد السقا في رمضان 2024، قائلا: تدور أحداثه في إطار شعبي.

أبطال العمل

مسلسل “العتاولة” من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان سليمان، هدى الإتربي وعدد من الفنانين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد السقا طارق لطفي مسلسل العتاولة اخبار الفن

الأكثر قراءة

أبوتريكة قبل قمة ليفربول ومانشستر: 50 يومًا والعالم صامت فلتحيا فلسطين (فيديو)

الأرصاد توجه نصيحة لمرضى الحساسية بسبب حالة الطقس

وزارة المالية تزف بشرى لأصحاب المعاشات

هبوط طائرة قطرية تقل مسؤولين بارزين بمطار تل أبيب على غير المعتاد

عدوان الاحتلال على غزة يحول شمال القطاع إلى مدينة أشباح (انفوجراف)

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الصحة العالمية: 30% من النساء يتعرضن للعنف

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات 10 جنيهات

الخنازير الخارقة، تأكل كل شيء وتنشر الأمراض وتقتل البشر

Advertisements

منوعات

المزيد

ضلوا الطريق في أمريكا بسبب خرائط جوجل

الخنازير الخارقة، تأكل كل شيء وتنشر الأمراض وتقتل البشر

تركيا وبولندا وإيطاليا وألمانيا في المقدمة، التلوث يحصد أرواح الأوروبيين

ميجان ترفض عودة المياه إلى مجاريها بين الأمير هاري والملك تشارلز

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 25-11-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 25-11-2023 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

عدوان الاحتلال على غزة يحول شمال القطاع إلى مدينة أشباح (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب

حكم التداوي بالكي؟ الإفتاء تجيب

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

المزيد
الجريدة الرسمية