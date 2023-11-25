السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 12 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها في المحافظات 

ضبط 12عاطلا بحوزتهم
ضبط 12عاطلا بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، فيتو

 واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الشرقية - المنوفية، أسوان، بورسعيد،) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. 


مديرية أمن المنوفية
وتم ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة تلا.. وبحوزتهم (1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,150 كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية آلية- فرد محلى- عدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").


مديرية أمن أسوان
كما تم ضبط (عاطليَن "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إدفو.. وبحوزتها (4,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- فرد محلى وطلقة- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
وتم ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.. وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- بندقية خرطوش- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
كما تم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة أول أسوان.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").


مديرية أمن الجيزة
وتم ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العمرانية.. وبحوزتهما (3,500 لمخدر الحشيش- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الوراق.. وبحوزته (كمية لمخدرى "الآيس، الحشيش"- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").


مديرية أمن بورسعيد
وتم ضبط (عاطل وسائق "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المناخ.. وبحوزتهما (3 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

Advertisements

 

مديرية أمن الشرقية
كما تم ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة منيا القمح.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى – عدد من الطلقات - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأسلحة النارية الامن العام العناصر الاجرامية امن اسوان أمن الجيزة أمن المنوفية بيع المواد المخدرة

مواد متعلقة

كشف تاجر عقارات غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الدقهلية

الأمن العام يضبط مزارع وعاطلين هاربين من 182 حكما قضائيًا في المنيا وأسوان

ضبط 20 طن سكر وأرز تمويني بدون فواتير بحوزة تاجرين في المنيا

الأمن العام يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص في البحيرة

الأمن يقضي على 5 بؤر إجرامية لتجارة المخدرات بقيمة تقترب من 4 ملايين جنيه (صور)

ضبط تشكيل عصابي بسوهاج وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة

الأمن العام يضبط تشكيلا عصابيا لتزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

مسجل خطر يعذب ابنة عشيقته حتى الموت بالإسكندرية

الأكثر قراءة

أبوتريكة قبل قمة ليفربول ومانشستر: 50 يومًا والعالم صامت فلتحيا فلسطين (فيديو)

الأرصاد توجه نصيحة لمرضى الحساسية بسبب حالة الطقس

وزارة المالية تزف بشرى لأصحاب المعاشات

هبوط طائرة قطرية تقل مسؤولين بارزين بمطار تل أبيب على غير المعتاد

عدوان الاحتلال على غزة يحول شمال القطاع إلى مدينة أشباح (انفوجراف)

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الصحة العالمية: 30% من النساء يتعرضن للعنف

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات 10 جنيهات

الخنازير الخارقة، تأكل كل شيء وتنشر الأمراض وتقتل البشر

Advertisements

منوعات

المزيد

ضلوا الطريق في أمريكا بسبب خرائط جوجل

الخنازير الخارقة، تأكل كل شيء وتنشر الأمراض وتقتل البشر

تركيا وبولندا وإيطاليا وألمانيا في المقدمة، التلوث يحصد أرواح الأوروبيين

ميجان ترفض عودة المياه إلى مجاريها بين الأمير هاري والملك تشارلز

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 25-11-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 25-11-2023 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

عدوان الاحتلال على غزة يحول شمال القطاع إلى مدينة أشباح (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب

حكم التداوي بالكي؟ الإفتاء تجيب

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

المزيد
الجريدة الرسمية