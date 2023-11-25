السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

تحرير 170 محضرا مخالفا خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالمنيا

تحرير 170 محضرا،
تحرير 170 محضرا، فيتو

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات من الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الاشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والقرى التابعة لها، وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 150 محضر إشغال منها 100 محضر إشغال بشارعي ( المحكمة – العاشر من رمضان ) تنوعت بين 90 إزالة إدارية و10 محاضر إشغال للمقاهى، إلى جانب 50 محضر إشغال طريق بشوارع "قرية صندفا"،وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

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كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 20 محضر إشغال طريق بشارع ناصر والكمال وميدان الأحمدي، منها 11 محضر إشغال، و9 إزالة إدارية، وذلك خلال حملات مكثفة لرفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والتي تعيق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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