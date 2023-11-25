السبت 25 نوفمبر 2023
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رياضة

الكاف يختار حكاما مصريين لإدارة مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

الكاف، فيتو
الكاف، فيتو

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عددا كبيرا من الحكام المصريين لإدارة مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

مباراة سيمبا التنزاني وأسيك المقرر اليوم السبت يديرها طاقم تحكيم مصري مكون من:
الحكم محمد معروف للساحة 
حكم مساعد أول سمير جمال سعد
الحكم المساعد الثاني يوسف وحيد يوسف 
الحكم الرابع محمود ناجي

بينما مباراة الترجي الرياضي (تونس) مع النجم الساحلي (تونس) المقرر لها غدًا يقودها:

الحكم محمد عادل السيد 
الحكم المساعد الأول سامي محمد أبوزيد حلحل
الحكم المساعد الثاني هاني عبد الفتاح محمود السنيدي
الحكم الرابع إبراهيم نور الدين.

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ومباراة أسيك وجوانينج جالاكسي (بوتسوانا) المقرر لها يوم 19 ديسمبر المقبل يديرها طاقم تحكيم مصري مكون من: 
الحكم أمين  عمر
الحكم المساعد الأول محمود أبو الرجال
حكم مساعد ثاني أحمد حسام طه
الحكم الرابع أحمد الغندور

ويدير مباراة جوانينج جالاكسي (بوتسوانا) مع أسيك ميموزا (كوت ديفوار) المقرر لها 9 ديسمبر المقبل طاقم مصري يضم الآتي:

الحكم محمد عادل السيد 
حكم مساعد أول أحمد حسام طه 
الحكم مساعد ثاني سامي محمد أبوزيد
الحكم الرابع أحمد الغندور

ومباراة أكاديميكا بيتروليوس كلوب دو لوبيتو (أنجولا) مع Dreams  الغاني المقرر لها 10 ديسمبر المقبل طاقم تحكيم مصري مكون من الآتي:
2023
الحكم محمود البنا
حكم مساعد أول سمير جمال سعد
الحكم المساعد الثاني يوسف وحيد 
الحكم الرابع إبراهيم نور الدين

ومباراة داركو (غانا) مع هوراكانيس (G. الاستوائية)، يديرها الطاقم المصري:

الحكم شاهندا المغربي
الحكم المساعد الأول يارا عاطف
مراقبة المنشطات نورا محمد
ومباراة يانج أفريكانز (تنزانيا) مع ميدياما إس سي (غانا)، المقرر لها 20 ديسمبر المقبل طاقم تحكيم مصري مكون من الآتي:
الحكم أمين عمر
الحكم المساعد الأول محمود أبو الرجال
حكم مساعد الثاني أحمد حسام طه
الحكم الرابع أحمد الغندور.

كما وقع الإختيار على طاقم تحكيم مصري نسائي لإدارة كينيا ضد بوتسوانا، تصفيات كأس العالم 2024 والمقرر لها يوم 29 نوفمبر الجاري ويضم كلا من:

الحكم شاهندا المغربي
الحكم المساعد الأول يارا عاطف
الحكم المساعد الثاني مي علي محمود حسن
الحكم الرابع نورا سمير حامد سمير حامد السيد

 

وعلى صعيد آخر يتطلع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الحفاظ على نظافة شباكهم للمرة الثالثة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي خلال مواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب السلام.

الكلين شيت الثالثة للأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ويأمل لاعبو الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكهم للمرة الثالثة في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وذلك بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتي دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي حيث فاز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة وكرر فوزه في لقاء الإياب برباعية نظيفة.

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دوري أبطال أفريقيا إبراهيم نور الدين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم محمد معروف الحكم محمد عادل الحكم محمود البنا شاهندا المغربي

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