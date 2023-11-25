الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة في المنيا
تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا من إخماد النيران التي اشتعلت بسيارة نصف نقل أثناء سيرها على طريق الزراعي "القاهرة - أسوان"، دون وقوع أضرار بشرية.
الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة نقل زراعي المنيا
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن باشتعال النيران بسيارة نصف نقل رقم «1874 ق ل ن»، قيادة محمد خالد محمد، 27 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، محملة بمنتجات ورقية، بالطريق الزراعي "القاهرة _ أسوان" وتحديدًا أمام قرية زهره بمركز المنيا.
إخماد الحريق
وعلى الفور انتقلت 4 سيارات تابعة للحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من إخماد الحريق، دون وقوع أضرار بشرية بينما تسبب الحادث فى تلفيات بمحتويات السيارة.
وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.
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