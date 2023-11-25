تفاصيل مقترح أمام الشيوخ لتبني ميثاق عربي للذكاء الاصطناعي

قدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، اقتراحا برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشأن أهمية تبني ميثاق عربي للذكاء الاصطناعي، وعمل حملة توعوية واسعة فى جميع أرجاء الوطن العربي.

التطور الكبير لبيئة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وأكد النائب في المذكرة الإيضاحية، أنه في ظل التطور الكبير لبيئة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم خلال الفترة الأخيرة، وما يتبعه من مخاطر عديدة أصبح لزامًا أن يكون هناك اهتمام عربي بملف الذكاء الاصطناعي على المستوى العربي.

Advertisements

أهمية ملف الأمن السيبراني على الأمن القومي العربي

وأشار إلى أن أهمية ملف الأمن السيبراني على الأمن القومي العربي، تأتي في ضوء المخاطر المتمثلة في هجمات سيبرانية لجماعات ودول أحيانًا، لاسيما أنه مع التطور التكنولوجي الهائل تجاوزت هذه العمليات الأفراد ووصلت إلى مرحلة بعض الجماعات الدولية.

خطورة حقيقية على الأمن المعلوماتي

وأشار النائب إلى أن أغلب التطبيقات الإلكترونية، وكذلك الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها أصبحت تجبر المستخدمين على مشاركة معلوماتهم الخاصة، وهو ما يشكل خطورة حقيقية على الأمن المعلوماتي.

تشريعات التعامل مع ملف الأمن السيبراني

وأوضح أن العديد من الدول العربية بما فيها مصر لديها تشريعات للتعامل مع ملف الأمن السيبراني، وهذه ليست المشكلة في الأزمة؛ حيث إن الأزمة الحقيقية تتمثل أولا في غياب الوعي لدى المستخدمين، وثانيًا عدم وجود كفاءات للتعامل مع تداعيات مخاطر الأمن السيبراني مثل سرقة البيانات وغيرها.

وقدم عضو مجلس الشيوخ، عددًا من المقترحات، تتمثل في تبني ميثاق عربي للذكاء الاصطناعي، مع عمل حملة توعوية واسعة فى جميع أرجاء الوطن العربي.

وطالب النائب بضرورة التركيز على التعريف بمخاطر وتهديدات الأمن السيبراني وسبل مواجهتها والتوعية بشأنها.

ودعا إلى أهمية مراجعة التشريعات في الدول العربية بما يحافظ على الخصوصية والأمن المعلوماتي.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأهمية تدريب الكوادر العاملة في قطاع التحول الرقمي على ضوابط التعامل مع مستجدات الأمن السيبراني.

وشدد على ضرورة تبني رؤية عربية في وضع ملف الأمن السيبراني في المناهج والبرامج الدراسية لزيادة الوعي لدى النشء.

وأكد النائب على أهمية التوسع في عمل تطبيقات عربية خاصة بما فيها الألعاب الإلكترونية حفاظًا على خصوصية وثقافة المجتمع العربي.