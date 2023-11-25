أفلام نهاية العام، 4 أفلام تنتظر العرض في موسم رأس السنة

أيام قليلة ويبدأ موسم نهاية العام السينمائي، والذي يعتبر من أهم مواسم السينما في العام، حيث يشمل إجازة الكريسماس مع إجازات رأس السنة وبداية العام الجديد ومنتصف العام الدراسي، وهو موسم طويل يبدأ من منتصف ديسمبر وحتى نهاية يناير المقبل.

وخلال هذا الموسم الذي يبدأ بعد أيام ويستمر حتى يناير من العام المقبل 2024، هناك عدة أفلام تنتظر إشارة العرض.

شماريخ

أول الأفلام التي ستشارك في هذا الموسم هو فيلم “شماريخ” الذي سيبدأ عرضه في السينمات يوم 7 ديسمبر المقبل بدون عرض خاص، ولكن سيقام عرض خاص له في دبي.

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فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

أبو نسب

الفيلم الثاني هو فيلم “أبو نسب” الذي حددت شركته المنتجة يوم 13 ديسمبر المقبل لبدء عرضه، وذلك منذ سبتمبر الماضي، ولم تعلن الشركة أي تغيير في موعد عرضه، ما يعني أن العرض سيكون في هذا الموعد.

الفيلم من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

أنف وثلاث عيون

فيلم آخر من المفترض أن يتم عرضه في ديسمبر المقبل وهو فيلم “أنف وثلاث عيون” المأخوذ من رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديم فيلم أول منها عام 1972 قام ببطولته محمود ياسمين ونجلاء فتحي وميرفت أمين وماجدة، حيث سيتم تقديم الرواية في فيلم جديد برؤية مختلفة.

والفيلم الجديد من بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، صبا مبارك، نور محمود، سلمى أبو ضيف، سلوى محمد علي، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، نورا شعيشع وعدد من الفنانين، ومن إخراج أمير رمسيس.

الإسكندراني

فيلم آخر من المنتظر عرضه أخر ديسمبر وهو أيضًا مأخوذ عن رواية، وهو فيلم “الإسكندراني”، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الإسم للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وكان المخرج عاطف الطيب أول من فكر في تحويل الرواية لفيلم ورشح لبطولته نور الشريف وأحمد زكي.

فيلم “الإسكندراني” من بطولة أحمد العوضي، حسين فهمي، صلاح عبد الله، خالد سرحان، زينة، محمود حافظ، محمد رضوان، محمود الليثي، بيومي فؤاد، انتصار وعدد من الفنانين، ومن إخراج خالد يوسف.

وهناك مجموعة أخرى من الأفلام تم الإنتهاء من تصويرها منذ فترة ولكن لم يتم تحديد موعد لعرضها، وقد تكون من ضمن الأفلام التي تعرض بداية العام المقبل 2024.