الأحد 26 نوفمبر 2023
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اقتصاد

قرض الباعة الجائلين العاملين في التجارة من البنك الزراعي

البنك الزراعي، فيتو
البنك الزراعي، فيتو

يقدم البنك الزراعي قرض الباعة الجائلين العاملين في التجارة (مثال: أعلاف، أسمدة………..). 

وأوضح البنك، أنه يتم السداد على أقساط شهرية مع فترة سماح شهرين من تاريخ منح القرض بحد 18 شهرا.
كما يقدم البنك الزراعي قرض العاملين في الصناعات الريفية والحرفية، (مثال صناعة السجاد، التريكو……)، ويتم السداد على أقساط شهرية، مع فترة سماح شهرين من تاريخ منح القرض بحد 18 شهرا.
وكذلك قرض لتربية الطيور، مثال بط وأرانب، ويتم السداد على أقساط ربع سنويا وبحد أقصى 18 شهرا.
وكذلك قرض لتربية الأغنام والماعز ( مثال ماعز وخراف ويتم السداد على أقساط ربع سنويا بحد أقصى 18 شهرا.

تفاصيل قرض البنك الزراعي 

 

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مبلغ التمويل بحد أدنى 2000 وبحد أقصى 15,000 جنيه مصري.
وفي حالة انتظام العميل في السداد لمدة لا تقل عن 6 أشهر، يتم زيادة مبلغ التمويل إلى 25000 جم، ويكون السداد على 24 شهرا.
وفي حالة سداد كامل القرض الأول يتم زيادة التمويل الي 50000 ويكون السداد على 36 شهرا.
سعر العائد 14% متناقص.
يضمن كل 4 عملاء بعضهم البعض بحد أقصى أو توفير ضامن شخصى للعميل منفردا.


الأوراق المطلوبة في قرض البنك الزراعي 

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
إيصال مرافق حديث لا يتعدى 3 أشهر.
أن يكون المتقدم من سكان الريف ومن نفس القرية التابع لها الفرع.

بطاقة ميزة لأصحاب المعاشات في البنك الزراعي 

يصدر البنك الزراعي المصري بطاقة الدفع الوطنية الإلكترونية " ميزة " لأصحاب المعاشات لتحل محل بطاقة المعاش الحكومي التي تتيح لأصحاب المعاشات خدمات السحب النقدي من كافة ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك.

إجراءات استخراج البطاقة:

بطاقة الرقم القومي

الرقم التأمينى من واقع بطاقة المعاش الحالية

بطاقة المعاش القديمة

رقم بطاقة ميزة المسلمة للعميل

يمكن حسب رغبة العميل فتح حساب جارى أو توفير

إعفاء عملاء المعاشات من مصاريف إصدار خطاب تحويل المعاش سواء على بطاقة ميزة والإعفاء من الحد الأدنى ومصاريف فتح الحساب.

خصائص بطاقة ميزة من البنك الزراعي 

بطاقة لا تلامسية يتم استخدامها فى عمليات السحب والإيداع من ماكينات الـ POS والصراف الآلي بطريقة لا تلامسية بالماكينات التى بها تلك الخاصية ويتم تفعيل هذه البطاقة وفقًا لدليل المستخدم وربطها ببطاقة المعاشات القديمة.

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