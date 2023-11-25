السبت 25 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

هيئة الكتاب تصدر الجزء الخامس من موسوعة تاريخ السينما في مصر

موسوعة تاريخ السينما
موسوعة تاريخ السينما في مصر، فيتو

 صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الجزء الخامس من موسوعة "تاريخ السينما في مصر" بداية من ١٩٤٩ إلى آخر ١٩٥٠ للكاتب أحمد الحضري.

 

موسوعة تاريخ السينما في مصر 

 وفي هذا الجزء الخامس من كتاب "تاريخ السينما في مصر" يتناول أحمد الحضري، عامين فقط من هذا التاريخ، وهما العامان من بداية ١٩٤٩ إلى نهاية ١٩٥٠، بالبحث والتوثيق، وتضم ۹۲ فيلما روائيا طويلا، إلى جانب الأفلام التسجيلية والقصيرة وباقي ما يهمنا من أحداث تلك السنوات.

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 وراعى أحمد الحضري عند إعداد هذا الجزء الخامس تقديم النقاط نفسها التي راعاها في الأجزاء: الأول، والثاني والثالث والرابع، واستعرض منهجية التوثيق التي استخدمها والخصها فيما يلى:

وكل فصل من هذا الكتاب يحتوى على البيانات والمعلومات الخاصة بسنة واحدة، حتى يسهل الرجوع إلى أي حدث حسب السنة التي وقع فيها.

وفضل أن ينقل نص ما ورد في الجرائد والمجلات والكتب عن كل خبر أو حدث، سواء بالكامل أو باختيار أجزاء منه، حسب الموقف، وأبرز هذه النصوص حتى يميزها القارئ بسهولة، مع ذكر اسم المرجع وتاريخه ورقم الصفحة ورقم العمود (أحيانًا)، حتى يسهل على القارئ أن يرجع إلى المستند الأصلي وأن يطلع على النص الكامل إذا أراد.

 

تفاصيل موسوعة تاريخ السينما في مصر 

 كما تناول كل ما نقلته عن الجرائد والمجلات والكتب مذكور بنص كلماته دون أي تدخل منه؛ حتى لا يؤثر في المعنى الأصلي بأي حال من الأحوال، وحتى يحتفظ بطابع صحافة تلك السنوات في تعبيراتها، وترتيب الأفلام المصرية الروائية الطويلة، وكذا أرقام تسلسلها يتبع تاريخ أول عرض لكل منها، وفى حالة اشتراك فيلمين مصريين أو أكثر في نفس يوم بدء العرض، يتم ترتيب أسماء الأفلام حسب ترتيب الحروف الأولى لكل اسم منها طبقا للترتيب المعروف الحروف الهجاء.

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