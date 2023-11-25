برناردو سيلفا يعترف بتعرضه لإغراءات كبيرة من الدوري السعودي

أكد الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، نجم فريق مانشستر سيتي، أنه فكر في العروض المغرية للانتقال إلى الدوري السعودي خلال الصيف الماضي.

وسبق أن ارتبط برناردو سيلفا أكثر من مرة بالانتقال إلى دوري روشن خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يجدد عقده مع الفريق الإنجليزي.

تصريحات برناردو سيلفا

وقال سيلفا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "سأكذب إذا قلت إنني لم أفكر في العروض الضخمة المقدمة من الدوري السعودي".

وأضاف: "ما أثار اهتمامي أكثر هو اللعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والاستماع إلى صخب استاد الاتحاد بعد التسجيل في مرمى ريال مدريد، أو عندما فزنا بالمباراة النهائية ضد إنتر.. لم أرغب في خسارة هذه الأمور".

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وكان برناردو سيلفا وقع في أغسطس الماضي على عقده الجديد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2026.

أتلتيكو مدريد يرفض بيع جريزمان إلى الدوري السعودي

أغلق أتلتيكو مدريد الباب بشأن إمكانية بيع الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، لأحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وقال خوسيه فيليكس، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" عبر القناة الرياضية السعودية أن جريزمان تلقى عرضًا سعوديًا ضخمًا تمهيدًا لانتقاله في يناير المقبل.

كما ارتبط اسم جريزمان بالهلال من أجل تعويض غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا حتى نهاية الموسم الجاري للإصابة لكن خوسيه جارسيا، المتحدث الرسمي باسم أتلتيكو مدريد قال في تصريحات لصحيفة "الرياضية" في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة "لم تصلنا خطابات رسمية من أجل بدء التفاوض حول بيع عقد جريزمان لنادٍ سعودي".

وأضاف المسؤول المدريدي "إمكانية رحيل جريزمان في هذا الوقت تعدّ صعبة للغاية".

وتابع "عقد جريزمان مستمر حتى 2026، واللاعب يعيش لحظات سعيدة، وأؤكد أنه لا توجد معلومات تخص المفاوضات عن مستقبله".