السبت 25 نوفمبر 2023
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رياضة

الزمالك، معتمد جمال: نعاني من غيابات والمنافس حديث العهد

معتمد جمال، فيتو
معتمد جمال، فيتو

 قال معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مهمة للغاية في بداية مشوار دور المجموعات.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قائلا:" نتطلع لأن تكون بدايات الزمالك قوية في البطولة، خاصة وأن بدايات الفريق من قبل في الكونفدرالية لم تكن على المستوى المطلوب".

 

 وقال معتمد جمال:" نعاني من الغيابات ولكن لدينا مجموعة لاعبين أصحاب خبرات ونقوم بتوظيف بعض اللاعبين في مراكز أخرى لتعويض النقص العددي".

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وتابع قائلا:" المنافس فريق حديث العهد في البطولة الإفريقية، ولكنه يقدم كرة حديثة ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، وسبق وحقق الفوز في الأدوار السابقة على فرق لها تاريخ في الكرة الإفريقية".

وتحدث عن المنافسين في المجموعة قائلا:" يجب أن تكون البداية قوية واللاعبون يدركون ذلك، ولا يوجد مجال لتقديم الهدايا للمنافسين في الفترة الحالية، والجميع سيبذل قصارى جهده في مباراة الغد".

وأضاف:" الزمالك استعد بجدية للمباراة خلال فترة التوقف، وخضنا مباراتين وديتين في الفترة الماضية لتجهيز اللاعبين للقاء، ونسعى للوصول لأبعد نقطة في البطولة".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غدًا الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

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