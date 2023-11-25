الفيفا يحقق في أحداث شغب الجماهير بمباراة البرازيل والأرجنتين

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم - الفيفا، بدأ إجراءات تأديبية بشأن أعمال شغب تسببت في تأخير انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026، على ملعب ماراكانا، يوم الثلاثاء الماضي.

واشتبك مشجعو البرازيل والأرجنتين خلف المرمى أثناء النشيدين الوطنيين، ما دفع الشرطة إلى مهاجمة المجموعة المسافرة من الأرجنتين بالهراوات.

وتوجه الضيوف الأرجنتين، أبطال العالم، بقيادة القائد ليونيل ميسي، إلى المدرجات لمحاولة تهدئة الوضع قبل مغادرة الملعب لأكثر من 10 دقائق.

Advertisements

بيان لجنة التأديب في الفيفا

وجاء في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "يمكن أن يؤكد الفيفا أن لجنته التأديبية بدأت إجراءات ضد الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم".

وتواجه الأرجنتين إجراءات تأديبية بسبب "شغب الجماهير" وتأخير انطلاق المباراة.

وأضاف الفيفا أن البرازيل تخضع للتحقيق بشأن مخالفات محتملة للمادة 17 من لوائح الانضباط، والتي تتعلق بالحفاظ على النظام والأمن أثناء المباريات.

وبدأت المباراة بعد تأخير طويل وفازت الأرجنتين 1/0 بضربة رأس في الدقيقة 63 من المدافع نيكولاس أوتاميندي.

بيان اتحاد أمريكا الجنوبية

وحسب ما ذكره اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في بيان رسمي معلقًا على الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة: “بعد الأحداث التي جرت خلال تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 وتقديم المعلومات للجمهور، لا بد من التوضيح التالي”.

وواصل في بيانه: “يدين اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم جميع أشكال العنف وسيتعاون دائمًا مع الإجراءات التي تهدف إلى القضاء على العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتمييز”.

واستكمل اتحاد أمريكا الجنوبية بيانه: “وبهذا المعنى، يعمل اتحاد أمريكا الجنوبية بشكل منهجي للقضاء على هذه الآفة التي تؤثر في كرة القدم في أمريكا الجنوبية والعالم وتتيح نفسها لمواصلة التعاون في أي مبادرة تسعى إلى القضاء على التعصب والعنف في الرياضة”.