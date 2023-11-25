السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تنس الطاولة، منتخب مصر يشارك في بطولة العالم للشابات والناشئات بسلوفينيا

هنا جودة لاعبة منتخب
هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، توجهت صباح اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني لتنس الطاولة إلى سلوفينيا، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين، والمقرر لها خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر المقبل.

قائمة منتخب تنس الطاولة في بطولة العالم

وتضم قائمة المنتخب كل من:

منتخب الشابات: هنا جودة - مريم يونس - فريدة بدوي - رؤى الناغي - هنا عبد السلام

منتخب الناشئات: حبيبة البسومي - نور زكي - هنا عبد السلام

ارتفاع أعداد المصريين المتأهلين لأولمبياد باريس

وبدأ العد التنازلي لانطلاق  منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس من عام 2024.

Advertisements

وحجزت مصر حتى الآن 70 مقعدا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حتى الآن نستعرضهم خلال السطور التالية،

كرة القدم

وتأهل المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 18 لاعبا، وذلك بعد حصد وصافة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما.

الكرة الطائرة

وحسم منتخب الكرة الطائرة تذكرة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد احتلال صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية على المستوى الدولي، وتضم قائمته 12 لاعبا.

السباحة

وحسم منتخب مصر للسباحة التوقيعية سيدات تأهله لأولمبياد باريس بقائمة تضم 8 لاعبات.

وتأهل أيضا مروان القماش لاعب المنتخب الوطني للسباحة للمشاركة في أولمبياد باريس في سباقي 800 متر و1500 متر حرة.

الخماسي الحديث

وضمن حتى الآن 3 لاعبين مصريين مشاركتهم في منافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهم، 

- مهند شعبان - بطل كأس العالم

- أحمد الجندي - بطل إفريقيا

- ملك إسماعيل - بطلة إفريقيا

الرماية

وفي منافسات الرماية حسم عزمي محيلبة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز بلقب بطولة العالم لرماية الإسكيت رجال، بالإضافة لكوتة تقدر بـ10 لاعبين حصل عليها منتخب مصر من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة.

تنس الطاولة

كما تأهل منتخب تنس الطاولة أيضا للمشاركة في أولمبياد باريس بـ3 لاعبين و3 لاعبات في منافسات الفرق والزوجي المختلط.

الملاكمة

وحسم 3 لاعبين من منتخب الملاكمة تأهلهم للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وهم:

عمر العوضي - وزن ٧١ كجم رجال
عبد الرحمن عرابي - وزن ٨٠ كجم رجال
يمنى عياد - وزن ٥٤ كجم سيدات

المصارعة

وفي المصارعة جسم عبد اللطيف منيع لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة الرومانية تأهله لأولمبياد باريس بعد حصد برونزية وزن فوق 130 كجم في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بصربيا.

القوس والسهم

مقعدان مخصصان لفردي الرجال+ السيدات والزوجي المختلط.

الكانوي والكاياك

وحسمت سما فاروق لاعبة منتخب مصر للكانوي والكاياك تأهلها لأولمبياد باريس، بعد الفوز بذهبية البطولة الأفريقية بنيجيريا.

حالة منشطات جديدة في منتخب رفع الأثقال

يترقب مسئولو اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، صدور قرار من الاتحاد الدولي للعبة بتخفيض الكوتة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 لتصبح لاعبين ولاعبتين بدلا من 3 لاعبين و3 لاعبات.

وعلمت "فيتو"، أن الاتحاد الدولي يستعد حاليا لإصدار القرار، بسبب اكتشاف عينة منشطات إيجابية في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت بالقاهرة العام الماضي.

وجاءت عينة المنشطات الخاصة باللاعب أحمد عماد جودة إيجابية، وضمن فترة التأهيل لأولمبياد باريس، لتقلص الكوتة المخصصة لمصر في الأولمبياد، وهو ما يضر بصالح اللعبة واللاعبين.

وشارك أحمد عماد جودة في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي بالقاهرة، وحصل على كأس أحسن لاعب، قبل أن تأتي عينة التحليل الخاصة به إيجابية.

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قرر بشكل مؤقت ايقاف اللاعب وأنه سيصدر خلال أيام قرار العقوبة بشكل نهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تنس الطاولة هنا جودة منتخب تنس الطاولة رؤى الناغي اولمبياد باريس بطولة العالم لتنس الطاولة

مواد متعلقة

تنس الطاولة، عمر عصر يفوز على بطل السويد في الجولة العالمية

تنس الطاولة، هنا جودة تحقق تقدما جديدا في التصنيف العالمي للكبار

تعليم البحيرة يحصد المركز الثاني جمهوريًا في بطولة تنس الطاولة (صور)

وزير الرياضة يستقبل بعثة تنس الطاولة بعد حصد المركز الأول في بطولة إفريقيا

الأكثر قراءة

اتفاق الهدنة مهدد، تصريحات عاجلة من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار

جنرال أمريكي يكشف مصير زيلينسكي بعد تخلي الغرب عنه

سعر جرام الذهب على موقع البورصة المصرية، حركة المؤشر الرئيسي للمعدن الأصفر

وزارة المالية تزف بشرى لأصحاب المعاشات

مسجل خطر يعذب ابنة عشيقته حتى الموت بالإسكندرية

إذا كنت خارج مصر، كيف تدلي بصوتك في الانتخابات الرئاسية بالخارج

هبوط طائرة قطرية تقل مسؤولين بارزين بمطار تل أبيب على غير المعتاد

الأهلي أمام ميدياما، الأحمر يبحث عن الكلين شيت الثالث بدوري الأبطال الموسم الحالي

Advertisements

منوعات

المزيد

تركيا وبولندا وإيطاليا وألمانيا في المقدمة، التلوث يحصد أرواح الأوروبيين

ميجان ترفض عودة المياه إلى مجاريها بين الأمير هاري والملك تشارلز

لزيادة الإنتاجية، شركات يابانية تسمح لموظفيها بالبكاء وتخصص أفرادا لـ "الطبطبة"

توقعات الأبراج، حظك الأحد 26-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 25-11-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 25-11-2023 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-11-2023 في مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 25-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

كيف تتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التداوي بالكي؟ الإفتاء تجيب

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

لايفوتك ثوابه، دعاء صباح السبت من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية