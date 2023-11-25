السبت 25 نوفمبر 2023
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حوادث

إحالة متهم بقتل صديقه في عين شمس لمحكمة الجنايات

حب، فيتو
حب، فيتو

قررت نيابة عين شمس، اليوم السبت، إحالة المتهم بقتل صديقه بسبب مشاجرة نشبت بينهما، لرفض المجني عليه رد 2500 جنيه كان قد اقترضها منه، لمحكمة الجنايات.

أقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بعين شمس بقتل صديقه طعنًا بمفك بسبب رفضه رد 2500 جنيه اقترضها منه بمنطقة عين شمس.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يحمل جنسية عربية مقتولًا بطعنات مفك.

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وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مقيما عربيا من نفس الجنسية آخر بسبب خلافات مالية، ورفض المجني عليه رد 2500 جنيه اقترضها من المتهم، ويوم ارتكاب الجريمة نشبت مشادة كلامية بين الجاني والضحية قام على إثرها الأول بإحضار مفك وطعن الأخير، ما تسبب في وفاته، وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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تشريح جثة شخص قتل على يد صديقه طعنا بسكين في الجيزة

 

جزاء القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".



وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).



وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".


والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

 

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