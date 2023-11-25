تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنويا للحفاظ على اللاعبين

اقترح تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني، إدخال تعديلات على نظام التوقف الدولي الحالي، مطالبا بتوقف دولي واحد سنويا من أجل توفير الوقت الضائع في السفر، والحد من الإصابات التي يتعرض لها الكثير من اللاعبين.

إصابات برشلونة في اخر توقف دولي

وأصيب مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، الأسبوع الماضي، خلال تدربه مع منتخب ألمانيا.

بينما أصيب لاعب الوسط الإسباني الدولي جافي بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع منتخب بلاده، قبل لقاء فريقه في الدوري الإسباني مع مضيفه رايو فاليكانو، اليوم السبت.

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تصريحات تشافي هيرنانديز

وقال تشافي للصحفيين إن زيادة العبء على اللاعبين نتيجة كثرة المباريات على مستوى المنتخب والنادي تتسبب في الكثير من الإصابات.

وأضاف تشافي: "أعتقد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ينظر فعليا في هذا الأمر.. أحد الحلول المقترحة هو استمرار اللاعب لتسعة أشهر مع ناديه ولشهرين مع المنتخب، وبعدها يحصل على عطلة لمدة شهر".

وتابع: "بهذه الطريقة يمكن على الأقل تجنب الكثير من رحلات السفر. فمثلا مدافع أوروغواي رونالد أراوخو أو المهاجم البرازيلي رافينيا سافرا لمدة 13 أو 14 ساعة. وعادا أمس ولم يستريحا".

وأكد: "هذا هو حال كل الأندية وليس نحن فقط".

وأشار تشافي إلى أن كثرة المباريات هي السبب في إصابة غافي (19 عاما).

وقال المدرب عن ذلك: "الكثير من المدربين تحدثوا عن كثرة المباريات بشكل كبير، وأعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي في إصابة جابي إلى جانب سوء الحظ.. تمزق الرباط الصليبي عادة ما يكون سوء حظ".

ويحتل برشونة المركز الثالث بين فرق الدوري الِإسباني بعد 13 جولة، ولم يحقق الفوز في مباراتين متتاليتين في الدوري منذ سبتمبر الماضي، بينما يسعى لتقليص الفارق الذي يفصله عن جيرونا صاحب الصدارة، وهو أربع نقاط.