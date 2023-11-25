السبت 25 نوفمبر 2023
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رياضة

كرة اليد، نتائج الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين

دوري المحترفين لكرة
دوري المحترفين لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، أقيمت أمس الجمعة، منافسات الجولة الـ14 وقبل الأخيرة من منافسات الدور الأول لدوري المحترفين لكرة اليد بالموسم الحالي 2023/2024.

وجاءت نتائج الجولة الـ14 كالتالي:

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري كرة اليد

ويخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، مواجهة قوية أمام الزمالك في ختام منافسات الدور الأول من دوري المحترفين للموسم الحالي 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

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مواجهات الجولة الختامية من دوري كرة اليد

وتشهد الجولة الـ15 من دوري المحترفين لكرة اليد المواجهات التالية:

الأهلي × الزمالك

الطيران × الزهور

طلائع الجيش × المعادي

هليوبوليس × الزهور

سبورتنج × سموحة

البنك الأهلي × الشمس 

الجزيرة × أصحاب الجياد

الأولمبي × الترسانة

جدول بطولة كأس الأمم الأفريقية لـ كرة اليد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصور أريمو، عن جدول مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير المقبل في القاهرة.

وجاء جدول مباريات البطولة كالتالي:

وجاءت مباريات منتخب مصر كالتالي:

الأربعاء 17 يناير:

مصر × غينيا - 8 مساء

الجمعة 19 يناير:

مصر × الكونغو - 6 مساء

الأحد 21 يناير:

مصر × الكاميرون - 6 مساء

تعديل موعد البطولة الأفريقية لكرة اليد

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصور أريمو، تعديلا جديدا في موعد انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في القاهرة يناير المقبل.

وقال الاتحاد الإفريقي في خطاب رسمي: إن الموعد الجديد لإقامة منافسات البطولة سيكون خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير المقبل، بدلا من انطلاقها يوم 19.

خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، فيتو

مصر تواجه غينيا في افتتاح أمم إفريقيا لليد

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غينيا والكاميرون وكونغو برازفيل. 

ومن المقرر أن تجمع مباراة الافتتاح منتخبي مصر وغينيا، وتقام يوم 17 يناير المقبل على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وشهدت القرعة حضور البنيني منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، مشاركة 16 منتخبا في منافسات البطولة.

كأس البطولة، فيتو

مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 لكرة اليد 

المجموعة الأولي: الرأس الأخضر - الكونغو - زامبيا - رواندا 

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون -  كونغو برازفيل 

المجموعة الثالثة: المغرب -  الجزائر - الجابون - ليبيا 

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا -  كينيا 

قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة كل من:

تونس - المغرب - كاب فيردي - الجزائر - غينيا - الكونغو الديمقراطية - أنجولا - الجابون - نيجيريا - الكاميرون - زامبيا - الكونغو برازفيل - كينيا - ليبيا - رواندا - مصر.

وتقام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، على أن تقام مباريات مجموعة مصر على صالة رقم 1.

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