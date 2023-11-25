إصابة 5 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة في حادث تصادم بالمنيا

أصيب، 5 أشخاص، بينهم 4 من أسرة واحدة، إثر وقوع حادث حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين أمام قرية الشيخ ياسين التابعة إداريا لمركز المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية بالمنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، أمام قرية الشيخ ياسين بمركز المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وقوع حادث التصادم بين الدراجتين البخاريتين، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ

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اصابة 5 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحده في حادث تصادم بالمنيا

تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص وهم محمد رشدي توني، ٣٧ سنة،، و3 من أسرة، مقيمين بقرية ريدة، وحسين صبرة أبوالسعود، ٢٢ سنة، مقيم بابو هلال بمدينة المنيا.

تم نقل المصابين لمستشفى المنيا للعلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة, التي باشرت التحقيق.