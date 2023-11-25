شماريخ آخرهم، عملان لمصطفى درويش رحل قبل أن يتم عرضهما

تستقبل دور العرض المصرية فيلم “شماريخ” يوم 7 ديسمبر المقبل، وقرر صناع العمل إهدائه إلى روح الراحل مصطفى درويش، الذي رحل قبل أن يتم عرض الفيلم.

والحقيقة أن فيلم “شماريخ” ليس هو العمل الوحيد لمصطفى درويش االذي رحل قبل أن يتم عرضه، فالفنان الراحل لم يشاهد أيضًا فيلم “5 جولات” الذي عُرض في أغسطس الماضي.

وكان مصطفى درويش قد رحل عن عالمنا يوم 1 مايو الماضي بشكل مفاجئ أحزن جميع محبيه، نتيجة توقف عضلة القلب بسبب ضعفها.

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وكان الفنان الراحل قد شارك في بطولة 6 أعمال عام 2023، منهم 4 أعمال تم عرضها وهو على قيد الحياة، وجميعها مسلسلات وتم عرضها في رمضان الماضي وهم “كامل العدد”، “سره الباتع”، “اكس لانس” و"تلت التلاتة".

وكان قد انتهى من تصوير فيلمي “5 جولات” و"شماريخ" ولكن لم يتم عرضهما إلا بعد وفاته، فقد تم عرض فيلم “5 جولات” في منتصف أغسطس الماضي بعدما كان من المفترض عرضه في موسم عيد الفطر في أبريل الماضي.

وشارك مصطفى درويش في فيلم “5 جولات” مع كلًا من ماجد المصري، أدم شرقاوي، نور النبوي، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج مازن أشرف.

أما فيلم “شماريخ” فقد تم تأجيله أكثر من مرة، وكان من المفترض أن يعرض في موسم عيد الفطر أيضًا ولكن تم تأجيله أكثر من مرة ليتم الإستقرار على عرضه بداية ديسمبر المقبل.

ويضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم إلى جانب مصطفى درويش، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.