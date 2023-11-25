السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

وزارة المالية تزف بشرى لأصحاب المعاشات

وزارة المالية تزف
وزارة المالية تزف بشرى لأصحاب المعاشات،فيتو

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم منظومة التأمينات والمعاشات وفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة قامت بتحويل أكثر من ٧٦٨ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٥٢ شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في سبتمبر ٢٠١٩ لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

Advertisements

دعم منظومة المعاشات بـ ٢٠٢ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي

 أضاف الوزير، أنه رغم كل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، سندعم منظومة المعاشات بمبلغ ٢٠٢ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، موضحًا أننا مستمرون فى تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ٤٦ تريليونًا و٤٧٨,٩ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام ٢٠٥٠.


وأشار الوزير، إلى أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بأصحاب المعاشات تقديرًا لجهودهم المثمرة خلال مسيرتهم الوظيفية التي تمتد لنحو ٤٠ عامًا، لافتًا إلى أن العامين الماضيين شهدا أربع زيادات للمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢ وحتى الآن؛ على نحو يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات التوترات الجيوسياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزير المالية محمد معيط التأمينات والمعاشات صناديق التأمينات قانون التأمينات الاجتماعية منظومة المعاشات

مواد متعلقة

الطريقة الآمنة للحصول على أفضل العروض الحقيقية بمجال التكنولوجيا خلال الجمعة البيضاء

وزيرا المالية في مصر والبحرين: ندخل مرحلة جديدة من التعاون وتعميق الشراكة

تنسيقية اللجنة المصرية البحرينية: درسنا 15 مبادرة و13 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين

وزير المالية لنظيره البحريني: نتطلع إلى تعزيز مسيرة التعاون الثنائي اقتصاديًا وعلميًا وتكنولوجيًا

من المراهنات للإعلان التلقائي، كيف تتجنب الاحتيال الإلكتروني أثناء التسوق في الجمعة البيضاء

الضرائب: منظومة توحيد معايير احتساب الضريبة على الأجور أهم ثمار ميكنة الأعمال الضريبية

العاصمة الإدارية تستضيف أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية يوم الخميس

خبراء ينتقدون طريقة المقاطعة للشركات الداعمة لإسرائيل: عشوائية وتضر بالاقتصاد المصري

الأكثر قراءة

قتلتها طالبة لسرقة قرطها الذهبي، تفاصيل صادمة في واقعة طفلة الشرقية

وزارة المالية تزف بشرى لأصحاب المعاشات

ظهور مقاتلة في تبادل أسرى الاحتلال تثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر القسامية

تفاصيل تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بمسيرة إيرانية بالمحيط الهندى

تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالمحيط الهندى

لتوفير الفاتورة، نصائح قبل شراء واستعمال السخان الكهربائي

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

لزيادة الإنتاجية، شركات يابانية تسمح لموظفيها بالبكاء وتخصص أفرادا لـ "الطبطبة"

Advertisements

منوعات

المزيد

ميجان ترفض عودة المياه إلى مجاريها بين الأمير هاري والملك تشارلز

لزيادة الإنتاجية، شركات يابانية تسمح لموظفيها بالبكاء وتخصص أفرادا لـ "الطبطبة"

توقعات الأبراج، حظك الأحد 26-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 26-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 25-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تساعد في علاج السرطان وتعزز المناعة.. 8 فوائد مذهلة لحبة البركة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

لايفوتك ثوابه، دعاء صباح السبت من الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25-11- 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية