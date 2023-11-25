اكتشاف أكبر جبل بحري، وحقول حرارية، وشعاب مرجانية في المياه الباردة
أكبر جبل تحت الماء، وحقول حرارية، ونظام بيئي جديد، شعاب مرجانية في المياه الباردة، هذه الاكتشافات الجديدة أعلن عنها مؤخرا، حيث اكتشف باحثون من معهد شميدت للمحيطات، جبلًا تحت الماء في المياه الدولية قبالة جواتيمالا، ويبلغ ارتفاعه 1600 متر، ويقع على عمق 2400 متر تحت مستوى سطح البحر.
المحمية البحرية لجزر جالاباجوس
وتضمن الاكتشاف جبلين بحريين إضافيين في المحمية البحرية لجزر جالاباجوس، وثلاثة حقول تنفيس حرارية مائية جديدة، ونظام بيئي جديد تحت الفتحات الحرارية المائية، واثنين من الشعاب المرجانية في المياه الباردة.
وأوضح الباحثون أن الجبل البحري ليس مسجلًا في أي قاعدة بيانات لقياس الأعماق في قاع البحر.
من جانبها، قالت ويندي شميدت، المؤسس المشارك ورئيس معهد شميدت للمحيطات: "في كل رحلة استكشافية، يكتشف الباحثون الذين كانوا على متن سفينة فالكور ما هو غير متوقع، ومذهل وجديد، وعلى الرغم من أن هناك الكثير الذي توصلنا إلى فهمه مع ظهور الاكتشافات بشكل أسرع من أي وقت مضى، إلا أن الكثير لا يزال غير معروف في محيطنا ونحن متحمسون لمواصلة الاستكشاف".
الجبال البحرية
وتعد الجبال البحرية نقاط ساخنة للتنوع البيولوجي، وتوفر الأسطح للشعاب المرجانية في أعماق البحار والإسفنج ومجموعة من اللافقاريات.
وتكشف الأقمار الصناعية عن وجود 100000 جبل بحري غير مستكشفة يزيد ارتفاعها على 1000 متر.
خرائط لأعماق البحار
وسيؤدي استمرار الاستكشاف ورسم خرائط لأعماق البحار، فإن الخرائط الأكثر والأعلى دقة ستوجه البحث العلمي والاكتشافات المستقبلية، مع تقديم فهم أفضل للعمليات الجيولوجية.
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