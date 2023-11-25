النيابة تطلب التحريات في اتهام 4 أشخاص بالإتجار في النقد الأجنبي

طلبت نيابة شرق القاهرة الكلية تحريات الأجهزة الأمنية حول قيام 4 أشخاص بتكوينهم تشكيل عصابي للإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، متخذين من منطقة عين شمس مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وكشفت تحقيقات النيابة مع 4 أشخاص، اثنين منهم يحملان جنسية دولة أجنبية، عن أن الشخصين المصريين أحدهما موظف في شركة دعاية وإعلان والثاني محاسب، وتاجرا فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بعدما كونا مع "الاثنين الأجنبيين" عصابة لهذا الغرض لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استهدفوا راغبي تغيير العملات الأجنبية بسعر أعلى من الذى حدده البنك المركزى، واستبدلوها بالعملات المحلية، ثم أخفوا العملات الأجنبية من السوق المحلية لفترة، قبل إعادة تدويرها وبيعها للتجار الذين يحتاجونها فى معاملتهم بسعر أعلى من السعر الذى اشتروها به.

وبمواجهتهم أمام النيابة العامة اعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.