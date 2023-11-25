مسيرة المعلمين بالإسكندرية لدعم الرئيس السيسى

نظمت نقابة معلمين شرق الإسكندرية اليوم مسيرة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ودعم قطاع غزة المحاصر تضامنا مع شعب فلسطين.

وتضم المسيرة معلمين شرق الإسكندرية وقيادات النقابة بحضور بسيوني محمد نقيب المعلمين ولطفي أمين الصندوق وأعضاء النقابة بالإسكندرية

ومن جانبة قال أيمن خالد عضو نقابة المعلمين شرق بأن الهدف من المسيرة هو التضامن مع قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية ومساندة الدولة المصرية والرئيس السيسي وإعلان أن مصر من المعلمين ونقابة المعلمين جميعا على قلب رجل واحد ورفض النقابة لتهجير الفلسطينين لسيناء والحفاظ على دعم قضية الامة كلها وهي فلسطين ومنوها أن النقابة بالفعل أوصت بضرورة التوعية بأهمية القضية الفلسطينة والمخطط المحيط بمصر والأمة بين صفوف المعلمين والطلاب.

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وأضاف بسيونى محمد نقيب المعلمين أن هذا الظرف يتطلب من الجميع أن نكون متحدين للمرور من هذا الظرف وايضا دعم المرشح عبد الفتاح السيسي والجيش المصري لاتخاذ أي إجراء يهدف لحماية كل حبة رمل في سيناء

وأوضح أن هذه المسيرة ستنضم للمؤتمر الحاشد المقام بنقابة المعلمين بقيادة نقيب المعلمين خلف الزناتي واعلان الموقف الخاص بالنقابة موكدا ان وحدتنا هي قوتنا بدعمنا لقرارات الدولة المصرية وقيادتها وجيشها