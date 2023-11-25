السبت 25 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

سر خروج فوازير دينا الشربيني من رمضان للعام الثاني على التوالي

دينا الشربيني، فيتو
دينا الشربيني، فيتو

أجلت الفنانة دينا الشربيني خوض تجربة فوازير رمضان للعام الثاني على التوالي، حيث كان من المفترض أن تخوض التجربة هذا العام.

 

وجاء قرار التأجيل بسبب ضيق الوقت، حيث تقوم دينا الشربيني حاليًا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل “كامل العدد” الذي حقق جزئه الأول نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي.

 

وكانت دينا الشربيني ستخوض تجربة تقديم الفوازير في رمضان 2023، إلا أن تقديمها للجزء الأول من مسلسل “كامل العدد” لم يترك لها وقت كافي للإعداد للفوازير، وتسببت تصويرها للجزء الثاني من “كامل العدد” في تأجيل الفوازير مرة أخرى لرمضان 2025.

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مسلسل “كامل العدد” كان قد تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، على الرغم من أنه ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة ومكون من 15 حلقة فقط.

 

وتدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعا في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف.

 

وشارك في بطولة العمل كل من: شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، ألفت إمام، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وهو من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

 

وسيتم معالجة عدم ظهور مصطفى درويش، بعد وفاته منذ أشهر، من خلال ظهور والدته التي ستؤدي دورها الفنانة ميمي جمال، والتي تم التعاقد معها للظهور في الجزء الثاني.

 

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دينا الشربيني مسلسل كامل العدد فوازير رمضان اخبار الفن

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