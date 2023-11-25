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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11- 2023 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة مان سيتي وليفربول

مان سيتي وليفربول
مان سيتي وليفربول ،فيتو

 مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت 25 - 11 - 2023، عدد من المباريات الهامة في كافة أنحاء ملاعب العالم أبرزها مباراة مانشستر سيتي وليفربول، والأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي   

 مباراة مانشستر سيتي وليفربول في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مباراة بيرنلي ووست هام يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساءً على قناة beIN Sports HD Xtra 1


مباراة لوتون تاون وكريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة مساءً على قناة beIN Sports HD Xtra 2

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مباراة نيوكاسل يونايتد وتشيلسي في تمام الساعة الخامسة مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مباراة نوتينجهام فورست وبرايتون في تمام الساعة الخامسة مساءً على قناة beIN Sports HD 2

مباراة شيفيلد يونايتد وبورنموث في تمام الساعة الخامسة مساءً على قناة beIN Sports HD Xtra 3

مباراة برينتفورد وآرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

مباراة رايو فاليكانو وبرشلونة في تمام الساعة الثالثة مساءً على قناة beIN Sports HD 3

مباراة أتلتيكو مدريد وريال مايوركا في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN Sports HD 3

 

مواعي مباريات الدوري الإيطالي 

مباراة أتلانتا ونابولي في تمام الساعة السابعة مساءً.

مباراة ميلان وفيورنتينا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني 

مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

 

دوري روشن السعودي

 مباراة الحزم والهلال في تمام الساعة الخامسة مساءً على قناة  SSC HD

مباراة ضمك وأبها في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة  SSC HD


مباراة الوحدة والخليج في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة  SSC HD


مباراة الأهلي والشباب في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة  SSC HD 1

مباراة الفتح والفيحاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة  SSC HD

 

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا   

مباراة الأهلي وميدياما في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي في تمام الساعة السادسة مساءً.

مباراة بترو أتليتيكو والهلال السوداني في تمام الساعة السادسة مساءً.

 

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