السبت 25 نوفمبر 2023
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رياضة

فوفانا يبرر ثورته الغاضبة ضد مدرب النصر (فيديو)

فوفانا،فيتو
فوفانا،فيتو

الدوري السعودي ، برر الإيفواري، سيكو فوفانا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر،  ردة فعله الغاضبة على قرار استبداله أمام الأخدود.

 

وقام كاسترو باستبدال الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط فريق النصر، أمام الأخدود، ليشارك بدلا منه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وأثناء خروج فوفانا من أرضية الملعب أظهر الإيفواري غضبا كبيرا من قرار كاسترو، وسط أنباء تفيد بقرب رحيله عن قلعة العالمي، نظرا لضف مستوياته عكس المتوقع.

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وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفوز على ضيفه، الأخدود نتيجة (3-0)، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب "الأول بارك" في الرياض.

وقال فوفانا: "لست غاضبًا وكنت سعيدا بالانتصار، وأديت ما علي في الشوط الأول، ولاعب الكرة لديه الرغبة للعب طول الوقت؛ لذلك ردة فعلي قريبة من العادية ولم تكن موجهة ضد أي أحد".

وواصل: "بعض الأحيان يراها البعض غريبة لكنها عادية وأنا هنا مع الفريق لمساعدته وأكون ضمن مجموعة اللاعبين والأهم من ذلك تحقيق الانتصار".

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده من النقاط إلى 34 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز السابع عشر. 

وحقق فريق النصر الفوز علي الأخدود بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة عشر علي ملعب جامعة الملك سعود.

سيطر لاعبو النصر علي مجريات الشوط الأول، وأضاعوا العديد من الفرص، وكان لدي رونالدو فرصة محققة في الشوط الأول لولا ثبات دفاع الأخدود، وخطف سامي النجعي هدف النصر الوحيد في الدقيقة 16.

 

وفي الشوط الثاني استحوذ الفريق النصراوي علي مجريات اللقاء وشهد تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي استطاع إحراز هدفين في الدقائق 77، و80 ليقترب النصر من المتصدر الهلال، ويقلص الفارق إلي نقطة مؤقتا.

 

وبذلك رفع رونالدو رصيده إلى 48 هدفا خلال عام 2023، ليتساوى مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كأكثر اللاعبين تسجيلا في العام الحالي.

وتمكن "صاروخ ماديرا" خلال العام ذاته من تسجيل 10 أهداف مع المنتخب البرتغالي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

تشكيل النصر السعودي 

جاء تشكيل النصر علي النحو التالي: 

حراسة المرمي: النجار

خط الدفاع: الغنام، العمري، أل فتيل، تيليس 

خط الوسط: فوفانا، النجعي، أوتافيو 

خط الهجوم: تاليسكا، غريب، رونالدو 

 

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الرابعة عشر 

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز خلال 11 مباراة، والتعادل في مباراتين والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 34 هدفًا وتلقى 8 أهداف.

 

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1- الهلال 35 نقطة

2- النصر 34 نقطة 

3- الأهلي 26 نقطة

4- التعاون 25 نقطة

5- الاتحاد 24 نقطة

6- الفتح 24 نقطة

7- الاتفاق 21 نقطة

8- الفيحاء 16 نقطة

9- الوحدة 16 نقطة

10- ضمك 15 نقطة

11- الشباب 15 نقطة

12- الخليج 13 نقطة

13- أبها 13 نقطة

14- الرياض 12 نقطة

15- الطائي 11 نقطة

16- الأخدود 10 نقاط
17- الرائد 9 نقاط

18- الحزم 7 نقاط.

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