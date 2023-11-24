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خارج الحدود

برلين: 4 ألمان بين الأسرى المفرج عنهم من غزة

الصليب الأحمر،فيتو
الصليب الأحمر،فيتو

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم السبت، إن هناك أربعة ألمان من بين 24 أسيرا أطلق سراحهم بغزة في اليوم الأول من هدنة الأربعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

 

رهائن المانيا

وكان هؤلاء من بين نحو 240 شخصا أسرتهم  حماس بعدما اجتاحوا جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

 

وقالت بيربوك على هامش مؤتمر لحزبها الخضر "أشعر بارتياح لا يصدق بعد إطلاق سراح 24 رهينة من غزة- في إشارة إلى الأسرى لدى حماس، من بينهم أربعة ألمان، ولأن أبا بعد 49 يوما من الجحيم والخوف، سيستطيع أخيرا أن يحتضن ابنتيه الصغيرتين وزوجته".

 

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وتابعت "إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين- في حديثها عن الأسرى لدى حماس، وخاصة الألمان منهم، يظل أولوية قصوى".

 

وقالت الوزيرة إن الحكومة تقر أيضا بمعاناة سكان غزة.

 

وتعرضت الأجزاء الشمالية من القطاع لحرمان من المساعدات الخارجية لأسابيع، ووصف متحدث باسم الأمم المتحدة الوضع بأنه "جحيم على الأرض".

 

وقالت بيربوك "يجب أن يستمر وقف إطلاق النار لأطول فترة ممكنة حاليا لضمان حصول سكان غزة على سلع حيوية مثل الأدوية والأغذية والمياه والمساعدات".

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