الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

باريس يتقدم 2-1 علي موناكو في الشوط الأول

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

الدوري الفرنسي،  انتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان علي موناكو بهدفين مقابل هدف في افتتاح الجولة 13 من الدوري الفرنسي علي ملعب بارك دي برانس.

أهداف الشوط الأول 

تقدم باريس سان جيرمان بالهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق البرتغالي جونوالو راموس.

وعادل فريق الإمارة موناكو النتيجة بهدف عن طريق الياباني  مينامينو في الدقيقة 22.

ليحصل الفريق الباريسي علي ركلة جزاء ترجمها مبابي لهدف ثان في الشوط الأول. 

 

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان علي النحو التالي: 

تشكيل باريس سان جيرمان 

حراسة المرمي: دوناروما 

خط الدفاع: حكيمي، لوكاس هيرنانديز، موكيلي، سكريناير 

خط الوسط: رويز، أوجارتي، فيريرا 

خط الهجوم: ديمبيلي، مبابي، راموس 

 

قائمة باريس سان جيرمان 

واختار إنريكي 21 لاعبا للمباراة، وهم كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما، لوتيلييه، تيناس

الدفاع: حكيمي، لوكاس هيرنانديز، سكرينيار، موكيلي، كورزاوا

الوسط: فابيان رويز، سولير، أوجارتي، فيتينيا، دانيلو، باركولا، لي كانج، ندور

الهجوم: أسينسيو، مبابي، كولو مواني، عثمان ديمبلي، جونزالو راموس.

الاتحاد الأوروبي يغرم باريس سان جيرمان

غرمت لجنة المراقبة والأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي، باريس سان جيرمان، بمبلغ 98 ألف يورو، بسبب الأحداث التي وقعت على ملعبه خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام ميلان

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عقوبات ضد باريس سان جيرمان 

كما أصدرت الهيئة التأديبية، قرارًا بإغلاق جزئي لملعب باريس سان جيرمان خلال إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا، على الرغم من تعليق هذه العقوبة وإخضاعها لفترة تجريبية مدتها عامين.

ويعود المبلغ إلى غرامة قدرها 75 ألف يورو لإشعال مواد نارية، و18 ألف يورو لإغلاق خطوط وسائل النقل العام، و5 آلاف لاقتحام الملعب.

وبسبب ما حدث في نفس المباراة، سيتعين على ميلان، دفع 20 ألف يورو لحوادث الجمهور، و3 آلاف يورو لإشعال ألعاب نارية.

وفي مباراة أخرى بدوري الأبطال بين أنتويرب وبورتو، تم تغريم النادي البلجيكي 20 ألف يورو بسبب حوادث الجماهير وإغلاق جزئي لملعبه خلال مباراته الأوروبية المقبلة.

كما عوقب بورتو بغرامة قدرها 35 ألفا و750 يورو بسبب مواد نارية.

وقرر اليويفا، تغريم سيلتك وأتلتيكو مدريد، جراء أعمال شغب وقعت في المباراة التي جمعت الفريقين في نفس الجولة، بإجمالي 29 ألف يورو.

وبالنسبة لأتلتيكو مدريد، تبلغ العقوبة 3 آلاف يورو لاستخدام ألعاب نارية، وتحذير من أي سلوك غير لائق من قبل الفريق.

وتم تغريم ريال سوسيداد بمبلغ 3 آلاف يورو بسبب قيام جماهيره بإشعال ألعاب نارية في المباراة التي أقيمت يوم 24 أكتوبر الماضي.

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باريس باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي موناكو مبابي

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