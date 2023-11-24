الدوري السعودي، الطائي يفوز على الرائد 4/3

الدوري السعودي، حقق فريق الطائي فوزا هاما على ملعبه على الرائد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وجاءت أحداث المباراة علي النحو التالي:

أحداث المباراة

تقدم الرائد في الدقيقة 12 عن طريق جوليو تافاريس، وعزز يحيى سنبل النتيجة لصالح الرائد في الدقيقة 27 لتصبح النتيجة تقدم الرائد بهدفين.

ليعود الطائي بهدف في الدقيقة 45 عن طريق منساه من ركلة جزاء، وحصل منصور البيشي لاعب الرائد علي بطاقة حمراء في الدقيقة 46.

والغي الفار هدف ثاني للطائي أحرزه مينساه في الدقيقة 66، وخطف كريم البريكاوي هدف ثالث للرائد في الدقيقة 72

ليعود ويلغي الفار هدف ثاني للطائي عن طريق مينساه في الدقيقة 85، وأحرز الطائي هدف ثاني في الدقيقة 92 عن طريق عبدالله الفهد بالخطأ في مرماه.

وخطف الطائي هدف تعادل قاتل في الدقيقة 99 من ركلة جزاء عن طريق مينساه، ليقتل الطائي اللقاء بهدف رابع في الدقيقة 100.

تشكيل الرائد

حراسة المرمى: مورييرا

خط الدفاع: الدوسري، جونزاليس، ندياي، الفهد

خط الوسط: فوزير، نورمان، البيشي، سنبل

خط الهجوم: البركاوي، تافاريس

تشكيل الطائي

حراسة المرمى: البقعاوي

خط الدفاع: الطوياوي، النخلي، روكو، مجرشي

خط الوسط: سيميدو، باور، مينساه

خط الهجوم: العسيري، الحيزان، المؤشر

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الرابعة عشر

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز خلال 11 مباراة، والتعادل في مباراتين والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 34 هدفًا وتلقى 8 أهداف.

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1- الهلال 35 نقطة

2- النصر 31 نقطة

3- الأهلي 26 نقطة

4- التعاون 25 نقطة

5- الاتحاد 24 نقطة

6- الفتح 24 نقطة

7- الاتفاق 21 نقطة

8- الفيحاء 16 نقطة

9- الوحدة 16 نقطة

10- ضمك 15 نقطة

11- الشباب 15 نقطة

12- الخليج 13 نقطة

13- أبها 13 نقطة

14- الرياض 12 نقطة

15- الطائي 11 نقطة

16- الأخدود 10 نقاط

17- الرائد 9 نقاط

18- الحزم 7 نقاط.

مواعيد مباريات الجولة الـ14 من الدوري السعودي

غدا السبت 25/ 11

الهلال × الحزم 5 مساءً

ضمك × أبها 8 مساءً

الوحدة × الخليج 8 مساءً

أهلي جدة × الشباب 8 مساءً

الفتح × الفيحاء 8 مساءً

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، عن وجود مفاوضات بين أحد الأندية السعودية، ونادي لاتسيو الإيطالي من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي تشيرو إيموبيلي.

وأكد موقع "thelaziali" الإيطالي، أن هناك ناديًا سعوديًا يفكر في التعاقد مع قائد لاتسيو تشيرو إيموبيلي في يناير المقبل.

وخاض إيموبيلي 15 مباريات رفقة نادي لاتسيو بجميع البطولات بواقع 942 دقيقة، حيث لم يتمكن سوى من تسجيل أربعة أهداف فقط، دون أن يصنع أي هدف.

وارتبط اسم إيموبيلي بالانتقال لنادي الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث لم تنجح الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وكشفت تقارير سعودية عن طلب إدارة نادي الهلال السعودي خمسة حكام أجانب من أجل مواجهة الديربي المرتقبة أمام النصر.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن إدارة الهلال قد تقدمت بطلب 5 حكام أجانب لقيادة مواجهة النصر.

وتعتبر تلك المرة الأولى خلال الموسم الجاري، التي يطلب فيها ناد بالدوري السعودي طاقما كاملا من الحكام الأجانب.

ويتكون طلب الهلال من حكم ساحة ومساعديه، وحكم تقنية الفيديو ومساعده.