الجمعة 24 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 41 حالة تعدٍ وبناء مخالف بنطاق 8 مراكز بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

طالبت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملًا.  

 

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وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز( دمنهور، الدلنجات، الرحمانية، شبراخيت، كفر الدوار ، وادي النطرون، المحمودية، رشيد) عن إزالة 41 حالة تعد بمساحة 5934 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأحمر  وسملات وأعمدة خرسانية وشدات خشبية وأسوار طولية وعرضية.

 

جاء ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة جهود إزالة كافة صور التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.

 

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف، أو العشوائى، أو التعديات على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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ازالة تعديات البحيرة دمنهور محضر

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