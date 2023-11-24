20 مليون خدمة طبية، أبرز إنجازات الرعاية الصحية في محافظات إقليم القناة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أبرز إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات إقليم القناة "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس" خلال 4 سنوات سابقة.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في الاحصائية أن أكثر من 20 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بخدمات المنظومة الصحية الشاملة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية سواء بالمجمعات الطبية، أو المستشفيات، أو مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظات القناة الثلاث حتى الآن.. إليكم أبرز إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات إقليم القناة "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس" خلال 4 سنوات سابقة!

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16 مليار جنيه تكلفة تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، و3.5 مليارات جنيه للتجهيزات الطبية وغير الطبية.3



20 مليون خدمة طبية وعلاجية قدمت للمنتفعين داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات القناة حتى الآن.



30 خدمة طبية وعلاجيةاستحدثت، ومنها خدمات تقدم لأول مرة بالإقليم كعمليات زراعات الكلى والقرنية والقوقعة.



91% نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية.



%81 زيادة في أعداد المسجلين في التأمين الصحي الشامل عن المستهدف، بما يعادل 2.3 مليون مواطن و667 ألف ملف عائلي



- 113 منشأة صحية حتى الآن، ومقرر زيادتها إلى 143 منشأة صحية.



210 آلاف عملية وجراحة متنوعة أُجريت باستخدام أحدث التقنيات العلاجية.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم 21,000 برنامج تدريبي للقوى البشرية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التغطية الصحية الشاملة، وذلك خلال 4 سنوات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019، وحتى الآن.

تدريب أكثر من 200 ألف متدرب من الأطقم الطبية

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم تدريب أكثر من 200 ألف متدرب، من الأطقم الطبية والإدارية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها بالمحافظات الست «بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، وذلك بهدف رفع كفاءة العنصر البشري لدى الهيئة، وبما يضمن استمرارية جودة تقديم الخدمة الطبية المقدمة وينعكس على جودة وكفاءة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستكمل البيان، شملت أبرز الحزم التدريبية التي تم إطلاقها دورات الإنعاش القلبي الرئوي BLS، وبرنامج التهيئة العام لكافة العاملين بالهيئة وفروعها بالمحافظات، وبرنامج التطبيق السليم لمنظومة الحوكمة الإكلينيكية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، والبرنامج التدريبي المتطور على آليات التسجيل الطبي، والتدريب المتطور على أسس الجودة ومكافحة العدوى، والتحول الرقمي، وإدارة المنشآت الصحية، وإدارة دورة الإيرادات RCM، وغيرها من البرامج التدريبية المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية.