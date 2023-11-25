يعد تحصين النفس من أهم الأمور التي ينشغل بها الكثيرون خاصة في ظل الصراعات الداخلية والخارجية التي يعيشها الإنسان سواء مع نفسه أو مع الآخرين وقد أرشدنا رسولنا الكريم إلي مجموعة من أدعية تحصين النفس والتخلص من الخوف والقلق نوردها في التحقيق التالي

أدعية تحصين النفس والتخلص من الخوف والقلق

أدعية تحصين النفس

من الأدعية التي أوصانا بها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام:

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها،اللهم إني أسألك العافية.

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أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.

اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم رب الناس أذهب البأس أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.

اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا وأصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم أحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

أدعية تحصين النفس والتخلص من الخوف والقلق

أذكار التحصين

أصبحنا (أمسينا) وأصبح (أمسى) المُلك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المٌلك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، ربِ أسألك خير ما في هذا (هذه) اليوم (الليلة) وشر ما بعده (بعدها)، ربِ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربِ أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذابٍ في القبر.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك (أمتك) وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال هذا الذكر موقنًا به حين يُصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله موقنًا به حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. (رواه البخاري).

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. من قالها حين يُصبح وحين يُمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. (رواه ابن السني).

وأعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء. ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار. وأيضًا من شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن.

بجانب خواتيم سورة البقرة قبل النوم "آمَنَ الرَّسول بِمَا أنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمؤْمِنونَ كلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكتبِهِ وَرسلِهِ لَا نفَرِّق بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رّسلِهِ وَقَالوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير. لَا يكَلِّف اللَّه نَفْسًا إِلَّا وسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تؤاخذنا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَه عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْف عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. (سورة البقرة).

وقراءة آية الكرسي مرة واحدة كل صباح ومساء وعند النوم، قال تعالى: "الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنةُ ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيءٍ من علمه إلا بما شاء وَسِع كرسيه السموات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم." (سورة البقرة).

وقراءة المعوذتين أي سورتي الفلق والناس ضمن أذكار الصباح والمساء وقبل النوم. وكذلك قراءة سورة الإخلاص.

أدعية التحصين والحفظ

اللهم أحْيِني على سُنة نبيك، وتوفَّني على ملّته وأعذني من مضلات الفتن.

اللهم اهدِني فيمَن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت. إنّه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من الفِتَن ما ظهر منها وما بطن. وأعوذ بك من فتنة الدجّال.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال (رواه البخاري).

اللهم ربَّ السموات ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلِّ شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلَك شيء وأنت الآخرُ فليس بعدَك شيء وأنت الظاهر فليس فوقَك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدَّين وأغننا من الفقر.

اللهم إنّي أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا مُتَقَبَّلًا.

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع.

اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والفاقة، والقِلّة والذِلة، وأعوذ بك من أن أظلِم أو أُظلم.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجُبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام. والبرص وسيّء الأسقام.

"حَسبِيَ اللَّـهُ لا إِلـهَ إِلّا هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرشِ العَظيمِ" (تُردد سبع مرات).

دعاء تحصين النفس من كل شر

اللهم عافِني في بدني، اللهمّ عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم (تُردد ثلاث مرات). وأيضًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير (تُردد مائة مرة).

أعوذ بكلمات الله التامّات من شرِّ ما خلق (تُردد ثلاث مرات).

اللهم إني أسألك العفوَ والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

دعاء التخلص من الخوف والقلق

“اللهم يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام، إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت بها أعطيت، وإذا دُعيت به استجبت، أن تفرج عني كربتي، وترفع عني الهم والغم وضيق الصدر، وتعيذني من السوء وشتات الأمر، وأن تنزل علي رحماتك وسلامك، وأمنك وأمانك، وتملأ قلبي بالنور والسكينة، وتملأ نفسي الفرح والبهجة، اللهم كن لي جارًا من شر خلقك كلهم، واكفني شر الحاسدين والمعتدين، وانصرني بنصرك وتأييدك يا معين يا رحيم”.

“اللهمّ ربّ السموات السبع وما أظلّت، وربّ الأرضين وما أقلّت، وربّ الشياطين وما أضلّت، كن لي جارًا من شرّ خلقك كلّهم جميعًا أن يفرط عليّ أحد، وأن يبغي عليّ عزّ جارك، وجلّ ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا إله إلّا أنت”.

“اللهمّ إنّي أسألك باسمك العظيم الأعظم الّذي إذا دعيت به أجبت وإذا سُئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت أن تفرّج عنّي ما أنا فيه وأن تكفني شرّ الحاسدين والمعادين، وانصرني عليهم بنصرك وتأييدك يا قويّ يا معين”.

اللهم آمن خوفي واقل عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكن لي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واجعل القران ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي ولا تسلط علي من لا يخافك ولا يرحمني يا الله وصل اللهم وسلم علي خير الانام.

ربي لا أحد يسمع صوت قلبي غيرك وأنا أثق بك وأتوكل عليك بأنك ستزيل حزني وهمي وخوفي وتبدله بسعاده وفرح اللهم إني أسألك أن تبشرني بشاره خير تجعلني أنسى كل ما مضى من تعب بشاره تفرح قلبي وتريح بالي وتجعلني أسجد لك باكيه شاكره لتدبيرك… اللهُم ضياءًا منك يُنير دربي وأمانًا يُزيحُ خوفي، وعونًا احتمي به من فجائع الدُنيا، وكُن لقلبي حاميًا وشافيًا وكافيًا يا الله.